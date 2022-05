Eziolino Capuano: “Gaetano da tenere stretto, su Ambrosino Giuntoli sa cosa fare”

Eziolino Capuano, allenatore, e intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha parlato del futuro della squadra di Spalletti:

“A chi rinuncerei tra Fabian e Zielinski? Penso che sia ingeneroso non conoscendo le dinamiche porre dei giudizi, per me sono due ottimi giocatori che come tutti hanno momenti meno belli. Ritengo che il Napoli ha fatto un ottimo campionato e giocato un bel calcio, si ricorderà come l’annata con qualche rimpianto per i troppi punti in casa ma si rigiocherà la Champions. La partenza di Insigne va rimpiazzata, fosse io prenderei un giocatore a sinistra per dare un’alternativa importante. Dovessero rimanere Koulibaly e Osimhen e con degli innesti validi il Napoli potrà lottare per lo scudetto.

Zanoli, Ambrosino e Gaetano è giusto tenerli al Napoli? Per quanto riguarda Zanoli, lo conoscevano in pochi in Italia, è un giocatore di prospetto importantissimo. Il problema è che in quel ruolo c’è Di Lorenzo, uno dei migliori terzini d’Europa, e quindi va fatta una scelta. Invece Gaetano lo terrei, è più pronto di Zanoli dopo l’esperienza alla Cremonese. Ambrosini ho letto che potrebbe giocare in C e mi sono fatto una risata. Questo è un giocatore importante, ha senso mandarlo a giocare in Serie B, Giuntoli sa cosa fare.

Ospina e Meret? Sono due portieri che mi piacciono tantissimo, anche se hanno caratteristiche diverse. Con la Champions il Napoli può anche tenerli entrambi. Poi il ruolo del portiere è particolare e non è che li puoi alternare durante il campionato. Se Meret chiede di giocare, allora lì bisogna fare una scelta. Uno può giocare in campionato e l’altro in Champions League”

