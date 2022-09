Eziolino Capuano: “E lui il dopo Mario Rui…”

Eziolino Capuano, attuale allenatore del Taranto, ha più volte indicato il terzino sinistro del futuro. Lo individuò durante la sua esperienza ad Avellino e lo consigliò al patron dell’Empoli Fabrizio Corsi. Il numero uno della squadra toscana lo ha rivelato pochi giorni fa:

“Capuano fu ad indicarmelo”,

il Napoli già lo segue da diverso tempo nonostante abbia puntato forte su Mathias Olivera. Nei prossimi anni, però, potrebbe servire un altro esterno sinistro, considerata anche l’età del portoghese Mario Rui.

Qualora dovesse partire l’ex Roma, a fine stagione, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si fionderebbe sul calciatore dell’Empoli, pupillo di Ezio Capuano che dice sempre un gran bene di Fabiano Parisi:

“Per me è un calciatore all’altezza di una grandissima squadra, duttile, moderno, sa fare tutto. E’ il terzino del futuro”.

Possibile, dunque, che Aurelio De Laurentiis voglia puntare forte su di lui in futuro per creare un tandem di grande livello con Olivera. Il Napoli risolverebbe per un bel po’ l’atavico problema sulla fascia…

