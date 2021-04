L’ex Napoli Domizzi candidato ad una panchina in Serie B

Cambio in panchina per il Pordenone. Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Brescia, la situazione in classifica s’è fatta decisamente pericolosa: il quindicesimo posto, con appena due punti di vantaggio sulla zona playout, sia pur con una partita in meno, costa carissimo ad Attilio Tesser.

Con l’esonero, a Pordenone cercano una svolta. E per risollevarsi sono pronti a giocarsi la carta della soluzione interna, promuovendo alla guida della prima squadra l’ex difensore di Napoli e Udinese, Maurizio Domizzi, attualmente allenatore della Primavera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati