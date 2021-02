L’ex Lucarelli: “Granada chiuso in 25 metri, Napoli senza palleggiatori”

Granada – Napoli è una partita che fa pensare tutti, dai tifosi ai giornalisti passando per gli esperti del settore. Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto Cristiano Lucarelli, ex attaccante azzurro ancora molto legato al Napoli. Lucarelli, attualmente allenatore di una Ternana capolista in Serie C, ha detto la sua sul momento del Napoli.

Ternana prima, Bari di AdL terzo

Su un possibile contatto con De Laurentiis che vede il suo Bari in 3° posizione un simpatico sipario: “Per me non posso nascondere che sia un momento positivo, siamo primi in un campionato che è tutt’altro che facile, questo anno sembra una Serie B. Non ho sentito De Laurentiis, abbiamo comunque grande stima l’uno per l’altro ma manca ancora tanto, presto per parlare. Sono sicuro che una chiamata la farà”, introduce il capocannoniere della Serie A 2004-2005.

Ritmo impossibile, pochi giocatori e palleggiatori inesistenti

Poi continua sulla partita di ieri: “Granada – Napoli? Ovvio che l’abbia vista, guardo sempre il Napoli. Ho grande affetto per squadra, città e tifosi. Poi anche sul piano tattico gli azzurri sono sempre stati oggetto di studio per gli allenatori”. Delle parole sul numero di partite giocate dalla squadra: “Giocare ogni 3 giorni crea non pochi problemi. Già fai difficoltà con la squadra piena, figuriamoci preparare un match con 10 indisponibili, soprattutto se sono importanti. C’è anche difficoltà a preparare la partita. I calciatori si stancano troppo, diventa un circolo vizioso. Tra Covid e infortuni il Napoli soffre tanto”.

Due parole poi su Osimhen, cui il fratello ieri ha rilasciato dichiarazioni che hanno scatenato la furia del web. “Cattiverie su Osimhen? Il tifoso, dopo una partita no, ha reazioni di pancia…ma succede da Bolzano a Canicattì. Il calciatore professionista sa gestire queste cose e lui lo ha fatto finora. Il Granada ieri non dava spazi, era sempre dietro la linea della palla. Poi le italiane, c’è da dire che hanno sempre sofferto con le compagini spagnole. Inoltre il Napoli non ha più quei grandi palleggiatori in mezzo al campo come Allan e Jorginho, attualmente è una squadra senza facoltà di fare alcune cose. Poi si sa, gli allenatori si studiano a vicenda. Chiaro che il Granada non si voleva scoprire, e ha vinto così”.

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.