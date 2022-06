Europei Under 19: L’Italia batte la Slovacchi 1 a 0 nel segno di Ambrosino, ora la semifinale

A Trnava la squadra di Carmine Nunziata vince 1-0 grazie a un bel gol di sinistro dell’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Dopo la Romania è la volta dei padroni di casa della Slovacchia cedere agli Azzurrini

Tutto accade nel primo tempo: dopo un’iniziale sofferenza per il pressing slovacco, l’Italia esce e colpisce due volte la traversa, prima con Ambrosino e poi con Miretti, oggi all’esordio in questo campionato Europeo. Fino ad arrivare, poco dopo, alla realizzazione del centravanti partenopeo, vantaggio che resisterà fino alla fine della partita. Grazie alla vittoria della Francia contro la Romania per 2-1, gli Azzurrini hanno la matematica certezza del pass alle semifinali e ai Mondiali Under 20 ancora prima di giocare l’ultima gara del girone.

L’Italia Under 19 vince ancora e si qualifica alla semifinale dell’Europeo di categoria.

