Il Napoli fallisce la rimonta e saluta l’Europa League. Ma quanti rimpianti…

Per analizzare lucidamente la partita del Napoli è necessario innanzitutto sgombrare la mente da inutili pregiudizi.

Soltanto così, liberandosi da ingombranti idee precostituite, si potrebbe analizzare con lucidità e raziocinio la situazione reale degli azzurri.

L’eliminazione per mano del Granada si inserisce all’interno di un contesto ben più ampio. Ed acuisce la voglia di trovare necessariamente un colpevole al momento agonico attraversato dalla squadra.

Che prende la sua forma definitiva con l’uscita dall’Europa League. Una competizione talmente snobbata, da renderla del tutto marginale rispetto alla Champions. Una sorta di sorellastra stracciona della Coppa dalle Grandi Orecchie. Un peso, piuttosto che un obiettivo da perseguire con feroce determinazione.

Nel caso del Napoli, avrebbe potuto trasformarsi in una opportunità di redenzione. Il viatico per salvare una stagione, almeno apparentemente, già abbastanza compromessa.

Certi errori sono imperdonabili

Invece, Gennaro Gattuso e il suo gruppo non sono stati all’altezza. Del resto, se scegli consapevolmente di schierare tre centrali e prendi gol di testa, con la difesa schierata, devi semplicemente riconoscere la pochezza del Napoli attuale.

Magari un giorno, quando la gestione tecnica di Ringhio sarà soltanto un lontanissimo ricordo, qualche anima pia avrà la bontà di spiegare come si possa consentire all’avversario di impattare al centro dell’area completamente libero.

L’ennesimo errore di concetto. Inammissibile per calciatori di questo livello, la costanza con la quale palesino incapacità nell’esprimere abilità tecniche strettamente connesse allo sviluppo del gioco.

Effettivamente, sul pareggio del Granada in troppi disattendano i principi fondamentali della tattica individuale. In situazione di cross dall’esterno, vale una regola ferrea: meno copro lo spazio e più marco.

Soprattutto, nei pressi del proprio portiere, l’idea è quella di “accoppiarsi” ai saltatori. In gergo, per esempio, gli inglesi parlano di zona match-up. Cioè un sistema che, pur presupponendo la difesa posizionale, determina abbinamenti uomo contro uomo.

Senza considerare poi la mancanza di lucidità complessiva della catena di sinistra, determinante nel favorire la squadra di Diego Martínez nello sfruttare il corridoio laterale da cui è partito il traversone.

D’altronde, quando un allenatore si inventa letteralmente un modulo, lo svantaggio diventa veramente troppo evidente.

Al netto delle qualità individuali di Elmas, infatti, adattarlo a fare il “quinto”, è apparsa sin da subito una scelta discutibile. Perché il macedone non ha il passo, tantomeno l’atletismo, per svolgere efficacemente quel ruolo di pendolino a tutta fascia.

Il Napoli della ripresa, efficace e dignitoso

Anche nel quadro generale di una gara pesantemente orientata dagli errori in fase di non possesso, il Napoli ha dato comunque segnali di ripresa.

Una circostanza che, da un lato, aumenta il rammarico per le tante disattenzioni, nel computo complessivo dei due match. Specialmente la settimana scorsa, al Nuevo Estadio de Los Cármenes, è innegabile che gli azzurri abbiano permesso al Granada di banchettare sui resti di una squadra scesa in campo solamente per onor di firma.

Dall’altro, tuttavia, è confortante constatare alcune cose sicuramente positive. Contro un avversario quadrato ed organizzato, il Napoli ha mostrato, seppur a tratti, tracce dei suoi proverbiali strumenti tesi a dominare la controparte.

Il possesso esasperato, che spinge a non buttar mai via l’attrezzo. Ed è funzionale ad esaltare le due mezz’ali di qualità. La testimonianza che mettere Fabiàn Ruiz e Zielinski nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio deve essere la strada da perseguire per il futuro.

Senza inventarsi alcunchè, a livello tattico. Altro che trequartista, oppure pivote, basso davanti alla difesa. Pure nel 4-4-2 del secondo tempo, i due hanno bilanciato il centrocampo, integrando i movimenti propositivi dell’uno, con le esigenze di restare a copertura dell’altro. E viceversa.

Non a caso, l’1-0 nasce da una grande pressione offensiva, nell’ottica di riconquistare immediatamente il pallone. Condita da una grande giocata del polacco. Un misto di talento individuale, ovvero, il classico strappo con cui Piotr aggredisce lo spazio. E letture di reparto, tese a cacciare collettivamente in avanti il pallone e ripartire.

Una eliminazione che genera rabbia

A conti fatti, l’eliminazione genera rabbia per com’è maturata. Con l’andata regalata ed il ritorno pesantemente condizionato dalle scelte iniziali di formazione.

In ogni caso, una nota positiva c’è: la prestazione di Ghoulam.

Puntuale in difesa, propositivo con la palla tra i piedi. Niente di trascendentale. Siamo lontani dal terzino che a sinistra faceva i buchi per terra, fino a quella maledettissima serata contro il Manchester City.

Eppure, per la prima volta da chissà quanto tempo, l’algerino ha dato l’impressione di poter fregare il tempo. Tornando ad essere devastante come prima che il ginocchio gli andasse in pezzi.

