Granada-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli è in piena emergenza. Gennaro Gattuso prepara, infatti, l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada con la consapevolezza di dover rinunciare ad un mucchio di titolari, per effetto della incredibile sequenza di infortuni che sta tormentando la sua squadra. Senza considerare i lungodegenti ed i positivi al Covid.

Scelte di formazione più che mai obbligate, dunque, per Ringhio. Almeno per quanto riguarda la linea difensiva ed il reparto d’attacco. Del resto, non ci sono alternative plausibili

E quindi, davanti a Meret, la coppia di centrali sarà composta da Rrahmani e Maksimovic, che tanto bene hanno fatto contro la Juventus. Mentre i due laterali saranno Di Lorenzo e Mario Rui.

Scontata pure la prima linea, con Osimhen supportato in fascia da Politano, e Insigne.

Soltanto qualche ore di riflessione, invece, e verrà svelata la composizione della mediana. Probabilmente, il rientro di Fabiàn Ruiz nell’undici di partenza stimola l’allenatore partenopeo ad impiegarlo nel suo ruolo naturale di mezz’ala, assieme ad Elmas. Con la regia affidata a Lobotka.

Nei limiti del possibile, l’idea sarebbe quella di risparmiare tra Bakayoko e Zielinski in vista della gara domenicale di Bergamo.

A causa delle numerose defezioni, Gattuso ha attinto a piene mani dalla Primavera, aggregando al gruppo ben sei azzurrini: Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, D’Agostino e Cioffi.

Anche il Granada dovrà risolvere il dilemma legato alle molte assenze. Il tecnico Diego Martínez conta gli indisponibili e ridisegna la squadra andalusa. Piuttosto che il tradizionale 4-2-3-1, potrebbe optare per un sistema più ermetico e coperto. Una difesa a tre guidata dal portoghese Duarte, insieme a Vallejo e German, recuperato in extremis.

Come Montoro che occuperà il suo ruolo in mezzo al campo. In avanti, la coppia di temibili esterni, Machis e Kenedy, che a seconda del piano gara, potranno sfruttare la loro capacità nel giocare a piede invertito. Oppure sfruttare tecnica e rapidità, lungo il binario laterale.

Le contemporanee assenze di Suarez e Soldado costringono Martínez a scegliere Molina come terminale offensivo.

Le probabili formazioni:

GRANADA (5-4-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, German, Vallejo, Neva; Machis, Eteki Brice, Montoro, Kenedy; Molina. Allenatore: Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.