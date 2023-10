Euro2024: le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Si è svolta l’ultima seduta di allenamento ieri mattina a Coverciano per la Nazionale, sul campo del Centro Tecnico Federale intitolato a ‘Vittorio Pozzo’. Luciano Spalletti ha potuto verificare gli ultimi dettagli tecnici fornito ai giocatori che verranno eseguite durante la sfida con l’Inghilterra. Ieri pomeriggio gli Azzurri hanno raggiunto Londra ed hanno effettuato il walk around a Wembley, lo stadio dove ventisette mesi fa si sono laureati Campioni d’Europa e che questa sera ospiterà il quinto confronto negli ultimi due anni con l’Inghilterra. Lo scorso marzo a Napoli è stata la squadra di Southgate a imporsi per 2-1 nella prima gara del girone, complicando il cammino degli Azzurri verso EURO 2024. Assente a Bari, Giovanni Di Lorenzo potrebbe ritrovare domani una maglia da titolare nello stadio in cui ha vissuto la sua più grande gioia in Nazionale, mentre un rebus per il reparto offensivo ma sembrerebbe Scamacca il terminale offensivo insieme a Raspadori e Berardi ricomponendo così la coppia di Sassuolo.

Probabili Formazioni Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Ct: Spalletti.

