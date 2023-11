EURO2024: le Nazionali qualificate e quelle ai playoff. Italia in quarta fascia

Sono 21 le squadre già qualificate a Euro 2024 attraverso le fasi a girone eliminatorio. Tre che si qualificheranno tramite play-off verranno inserite in sei gironi da quattro squadre ciascuno, determinati tramite sorteggio. Le teste di serie saranno: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. In seconda fascia, si troveranno Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania e Austria. In terza fascia sono Scozia, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Cechia e Paesi Bassi. In quarta fascia L’Italia, Serbia, Svizzera e le tre squadre attraverso i playoff. Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 si terrà sabato 2 dicembre alle ore 18:00.

Per quanto riguarda gli pareggi ecco le date e i mini gironi delle Nazionali

Sorteggio play-off Euro 2024 : giovedì 23 novembre (ore 12:00)

: giovedì 23 novembre (ore 12:00) Semifinali play-off Euro 2024 : giovedì 21 marzo 2024

: giovedì 21 marzo 2024 Finale play-off Euro 2024: martedì 26 marzo 2024

Euro2024, le semifinali playoff

Lega A

Polonia-Estonia

Galles-Finlandia/Ucraina/Islanda

Lega B

Israele-Ucraina/Islanda

Bosnia Erzegovina-Finlandia/Ucraina

Lega C

Georgia-Lussemburgo

Grecia-Kazakistan

