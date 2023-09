Euro2024: ecco le formazioni ufficiali di Ucraina-Italia

Il match valido per la fase a gironi delle qualificazioni degli Europei del 2024 tra Ucraina e Italia è fondamentale sia per gli azzurri che per gli ucraini. All’Italia serve una vittoria schiaccia crisi e soprattutto 3 punti per potersi avvicinare all’Inghilterra, mentre alla Nazionale allenata da Rebrov con un trionfo rimarrebbero in scia agli inglesi.

Ucraina – Italia Formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. All. Spalletti

UCRAINA (4-4-1-1): Serhiy Rebrov: Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov; Sudakov; Dovbyk.

