Euro2024, Bonaventura e Berardi show: i due man the “gol” analizzano la propria partita

L’Italia ha battuto Malta 4-0 nella sfida valida per le qualificazioni ad EURO2024 e ha risposto alla vittoria dell’Ucraina ha battuto 2-0 la Macedonia del Nord a Praga. Le due Nazionali sono sempre a pari punti con gli ucraini con una partita in più. Infatti per pareggiare le sfide la squadra allenata da Serhij Rebrov riposerà mentre gli azzurri giocheranno contro l’Inghilterra. Giacomo Bonaventura non poteva trovare modo migliore per festeggiare il suo ritorno in Nazionale. Tre anni dopo l’ultima chiamata di Mancini, Spalletti ha deciso di dargli una maglia da titolare e il calciatore lo ha ripagato con il suo primo gol in maglia azzurra, il quinto stagionale considerando anche i quattro segnati con la Fiorentina in campionato: “E’ una grande emozione, fare gol con la maglia azzurra è speciale. Contro una squadra un po’ chiusa era fondamentale sbloccare la partita. Sono strafelice”. Qualche giorno fa ha dedicato la convocazione al papà, venuto a mancare l’anno scorso: “Mi sento bene e sto giocando alla grande con il club. Spero di dare una mano, qui sono agevolato perché il mister ci chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina”.

Anche per Domenico Berardi è stata una prima volta. Non aveva mai realizzato una doppietta in Nazionale e, dopo la prima rete con un gran sinistro a giro, ha segnato anche di destro, confermando di saper calciare bene con entrambi i piedi: “Sono contento per i due gol e per la prestazione della squadra”. Martedì tornerà nello stadio in cui si è laureato campione d’Europa: “Sarà emozionante, ho dei bellissimi ricordi a Wembley. Faremo la nostra partita cercando di vincere”.

