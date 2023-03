Euro 2024: Gli azzurri di Mancini ripartono dal Maradona…Ecco Italia-Inghilterra

Dopo la delusione per il mancato accesso ai Mondiali 2022, gli azzurri si sono in parte risollevati in Nations League. Ora è tempo di pensare agli Europei 2024 con la nazionale di Mancini che è detentrice della competizione e sfiderà proprio i leoni inglesi nella prima sfida di qualificazione. Sarà un remake della finale di Wembley del 2021. Il match Italia-Inghilterra, valido per il primo turno del gruppo C, si gioca domani, giovedì 23 marzo alle ore 20.45, nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Le due nazionali sono state inserite nello stesso raggruppamento di Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 20.30 con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in streaming gratis su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini, Scamacca, Berardi. Ct. Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate.

