Eugenia Saporito: “Nel secondo tempo dell’Olimpico un Napoli da scudetto”

Eugenia Saporito segue le vicende del Napoli dal 2013. La passione iniziale è diventata un impegno professionale ultradecennale. Attualmente, la giornalista anima la redazione del quotidiano on line “Il Fatto Vesuviano”; puntuali le sue pagelle post partita, ricche di giudizi equilibrati e mai sopra le righe.

“Per pagarmi gli studi universitari ero venuta a conoscenza che il Napoli cercava delle hostess per le partite allo stadio. Da lì in poi c’è stato un cambiamento e l’evoluzione del mio personalissimo rapporto con il calcio. Da mera passione, nata nel ventre del San Paolo come addetta all’accoglienza del pubblico, s’è trasformata in impegno nel mondo del giornalismo sportivo. Così da riuscire ad entrare a far parte de Il Fatto Vesuviano, portale on line con cui collaboro ormai da un bel pò…”.

Per il Napoli può essere l’anno buono in ottica scudetto?

“Il Napoli quest’anno è una squadra molto forte e competitiva. L’inizio della stagione, con la partenza record di vittorie consecutive, ha mostrato le notevoli qualità del gruppo a disposizione di Spalletti. Purtroppo, ad un certo punto, l’handicap è stata la mentalità...”.

Insomma, manca qualcosina agli azzurri per essere competitivi fino in fondo con le due milanesi?

“Magari all’interno del gruppo qualcuno era poco abituato a situazioni d’alta classifica. Dunque l’aspetto mentale – rispetto a Inter, Milan e Juventus abituate a lottare per lo scudetto -, è quello maggiormente deficitario. La conferma l’abbiamo avuta proprio domenica scorsa. La Lazio nel primo tempo ci ha messo sotto. Sono convinta che nell’intervallo Spalletti abbia fatto sentire la sua voce negli spogliatoi. Così da provocare una scossa emotiva. E tale atteggiamento si è tradotto in una reazione del Napoli, da vera squadra di vertice, nella ripresa...”.

A proposito del match vinto contro l’ex Maurizio Sarri, sono ancora vive le sensazioni contrastanti generate dalla trasferta dell’Olimpico?

“La Lazio ha disputato un buon primo tempo, diversamente dal Napoli che non stava nelle gambe, molte palle perse, fraseggi sbagliati, incomprensione di lettura tra le linee. Per fortuna poi, nei secondi 45′, il Napoli ha dato dimostrazione di non voler mollare, portando finalmente a casa il risultato. Prova di carattere che va oltre ogni altra considerazione sulla condizione fisica degli azzurri...”.

Il presente si intreccia necessariamente con il futuro. In ottica Champions – da Campione o semplice qualificata -, che Napoli vorresti?

“Vorrei restasse Mertens, che non sta giocando molto. Non so se vorrà rimanere o la società non gli rinnoverà il contratto Credo che anche Ghoulam stia per terminare la sua esperienza napoletana. Discorso diverso per Fabian Ruiz. Lo spagnolo fa gola ai principali club della Liga. Quindi ho l’impressione che possa anche giocare altrove il prossimo anno...”.

A proposito di futuro. Da qualche settimana a questa parte Eugenia Saporito ha messo in cantiere un nuovo progetto: “Palla al Centro”: trasmissione in diretta live su FB, dove si approfondiscono tematiche di tipo tecnico, con professionisti della pedata. Proverbiale la puntata post Cagliari, con Umberto Chiariello, e Luciano Tarallo, noto preparatore dei portieri, ex Napoli, già in organico nello staff partenopeo durante la gestione Sarri, in cui si analizzava tatticamente il pareggio strappato dagli azzurri in Sardegna, oltre alle prestazioni specifiche di Cragno e Ospina.

“Non è facile preparare una diretta così tecnica. Sono felice anche perché è molto seguita ed apprezzata dagli addetti ai lavori e per me, credetemi, vale doppio!“.

RESTA SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati