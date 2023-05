Essere o Avere?

Apparire.

Il Napoli ha vinto lo scudetto 2023 ma non basta. Il campo dopo un attimo può farsi da parte. È tempo di scontro, finti e mirabolanti chiarimenti e fughe.

Giuntoli in silenzio più del solito, De Laurentiis ritrova il suo vocabolario sibillino e Spalletti torna al suo linguaggio filosofico “vuoto”.

Il tifoso?

Preso nella morsa di questa melina. Mediocre.

Dispiace infinitamente dover rimarcare come la vittoria del campionato, la crescita esponenziale dell’aspetto tecnico, non ha combaciato con la serietà dei vertici aziendali. Presidente, allenatore e dirigente, a fare le pulci alla situazione ed al futuro.

Punzecchiature tra De Laurentiis e Spalletti, Giuntoli, uomo da scrivania e di panchina, ha scelto il low profile come da abitudine.

Ci perde ancora una volta il tifoso. Incredulo e smarrito.

Alzi la mano chi poteva pensare che nel momento più bello, più entusiasmante della moderna storia ssc Napoli, il clima familiare potesse diventare tanto funereo. “Io non tarpo le ali a nessuno” ha detto il presidente, “È tutto chiaro da quella famosa cena”, ha ribadito Spalletti.

Più che Calcio, sembra il grande fratello “vip”.

Stendiamo un velo pietoso.

Pessimo spettacolo.

Anche questo è Napoli, anche questo è la strana coppia Aurelio – Luciano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati