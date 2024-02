Esonerare un Traghettatore? Siamo alla Follia!

Esonerare un traghettatore? Sembra che per molti sia la cosa più giusta da fare! Il dopo San Siro provoca un malessere generale, che non si astiene dal voler sollevare un traghettatore dal proprio incarico, poiché’ non reputato idoneo a condurre il Napoli alla rincorsa al 4°posto

Lungi dall’ essere favorevole o contrario ai pareri altrui espressi, ma i conti si fanno con l’oste e mai senza! E proprio quelli son fatti bene soprattutto quando arriva il momento del conto da pagare! Anche se quest’ anno, probabilmente, si è divorato la chance di diventare un ristorante a cinque stelle, preferendo restare una buona osteria dei borghi romani.

Detto questo, Mazzarri resterà al suo posto fino alla fine del torneo in corso! Ed i motivi sono molteplici, a cominciare dalla non volontà di pagare un’altro allenatore, anche perché’ non c’è ne sono in giro! la dottrina comunicativa del tecnico si confà con la mentalità societaria, la conferenza di ieri né da un segno tangibile, oltre che, se non fosse ancora chiaro, a giugno sarà rivoluzione!

Esonerare Mazzarri? No, rivoluzione a Giugno!

E chiaro che non ci si aspetta di essere d’ accordo in toto con questa tesi, ma la campagna di riparazione , riferita al mercato autunnale, mostra questi scenari, basti pensare che Osimhen già tira calci di addio ( 120 milioni all’ incasso), Zielinski e Demme già ex in casa, con il rinnovo di Kvara rinviato(Un mancato adeguamento pesato psicologicamente sul calciatore) con gli interrogativi Di Lorenzo,Politano e Meret, senza dimenticare Rrhamani cercato dall’ Atletico Madrid, ed Ostigard che sogna di tornare a Genoa, attenzione anche a Simeone e Raspadori!…Queste le possibili uscite!

Natan, Lindstrom, Cajuste, Traore, Dendonker, Ngonge, Mazzocchi, poi si capira’ dopo le cessioni, chi andrà a rimpinguare e ringiovanire il nuovo Napoli di…Questa è una bella domanda! Ma se il presidente ha detto che anche senza Champions sarà un grande Napoli perché i soldi ci sono, non bisogna preoccuparsi più di tanto! Quindi a voi la sentenza…

Ora però c’è da chiedersi, ma esonerare Mazzarri che senso avrebbe in questo momento? Personalmente non ho visto un brutto Napoli, mancato il coraggio? Giusto! Ma non mi pare che il Milan abbia mostrato, soprattutto nella ripresa, questa forza superiore agli azzurri, ma il risultato cambia tutto, anche i pareri, il problema e che oltre al modulo ed al coraggio, ci vogliono voglia e determinazione, e molti degli interpreti lo hanno perso per strada!

Da fenomeni a brocchi? L’augurio e che la risposta sia no! Però, con tutte le problematiche del caso, non ci si può dimenticare di aver vinto uno scudetto in pochi mesi! E qui poi viene fuori il signor Io sono, il quale devia il discorso delle critiche inventandosi lo show, e tra responsabili terzi e fantomatici centri sportivi, tenta di scrollarsi di dosso i dissapori dei tifosi.

Presidente e squadra, si acercano risposte!

È chiaro che sull ‘imprenditore nulla da eccepire, i conti li sa fare bene, ma gli manca sempre quel salto di qualità che il troppo ego non gli consente. Lo scorso anno aveva iniziato bene, Giuntoli e Spalletti gestivano, e lui in silenzio si godeva il suo Napoli! Ed ha vinto il titolo iridato non dimenticatelo! Quest’anno invece, cosa puo’ combinare l’ego, ha voluto andare oltre anche sé stesso, ed ha miseramente fallito! Perso Filippo e o’ Panaro…Volutamente? Chi può dirlo, certo è che prima Garcia e dopo Mazzarri, il difensore centrale sostituto di Kim, non è certo stato preso ancora oggi! E con una campagna invernale senza criterio, visto che il tecnico di San Vincenzo non solo e in difficoltà, ma il suo modo di intendere calcio, cozza non poco con i nuovi arrivati

Ecco il coraggio che gli si chiede, questi sono calciatori che probabilmente sanno fare solo questo, e Spalletti si è dimostrato un vero mental-coach in tal senso, quindi fino a giugno porta avanti la tesi del 4-3-3, tanto la realtà e che i numeri li fanno gli uomini! Ed il Napoli è stato devastato e derubato di stabilità e certezze, passando dal francesismo grottesco del Garcia, tutto parte da lì! Al livornese a tempo, Mazzarri. insomma un gran casino!, Con la certezza che almeno quest’ultimo ci stia provando a dare un’anima a questa squadra.

Lo so che a questa analisi ci saranno favorevoli e contrari, offese oppure condivisioni,, ma la realtà non la si può cambiare, soprattutto se si continua a sbagliare la gestione, manca il collante in questo momento, ora serviva il manager vero, uomo di campo di supporto al tecnico, e quello non è certo il sig. IO!

Genoa, Cagliari, Sassuolo in Campionato, e Barcellona in Champions al Maradona, ora conta solo questo, il filotto! Sarebbe opportuno che, come accadde con Sarri, qualcuno si alzasse e dicesse mister noi non siamo d’ accordo con le sue idee, facciamo il…Ora capite a cosa mi riferisco? Il calcio e da sempre squadra, ed ora di ritrovarla, non fosse altro per dare soddisfazione ad un popolo, che subisce in lungo e largo, con il silenzio di chi si eregge a bandiera, ma quando deve parlare per difenderlo, presenta sempre la scena muta!

