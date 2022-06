ESCLUSIVA Persemprenapoli, Gigi Pavarese: “il Napoli una creatura di ADL, cresciuta anno per anno…”

Gigi Pavarese, ex DS del Napoli, ci ha concesso una lunga intervista esclusiva, parlando un po’ a tutto tondo, dal mercato alla possibile vendita del club da parte di Aurelio De Laurentiis, ma sempre con la signorilita’ mostrata negli anni, oltre alle competenze e l’ onetsa’ intellettuale, che lo hanno contradistinto, in un calcio che ne avrebbe tanto bisogno. Ecco quanto ci ha raccontato il direttore Gigi Pavarese:

Su Koulibaly: “Sensazione personale, assolutamente, io sono da troppo tempo fuori dal calcio. Di sicuro non posso conoscere dinamiche attuali, mi sono solo permesso di dire ,un’impressione parlando della cessione del giocatore. Si legge che si sia aumentata l’offerta del Napoli, me lo auguro perché parliamo, di unoi dei tre giocatori più forti del mondo in quel ruolo, Napoli, ragazzo cresciuto in maniera esponenziale proprio qui nel Napoli, Napoli, ed è parte integrante di questo tessuto. Societario e squadra. Napoli e sarebbe un vero peccato perderlo. Abbiamo già. Napoli, accettato e sopportato la partenza di Insigne, Napoli, fatta passare Come se fosse un problema. Economico Napoli, la sua mancata permanenza rispetto la scelta fatta, Napoli, se si vuole usare la stessa modalità per curi balie. Mi permetto di dire che è sbagliato. Napoli, ecco perché mi sono permesso di dire che non succeda. come il caso Higuain, che con la scusa della clausola rescissoria, il giocatore ando’ quando alla Juve, ma credo che fu un accordo tra le parti.Se proprio deve andar via perché è una questione sua personale. O professionale, Allora che andasse al Barcellona, Al Manchester City, Al Paris Saint Germain, allora lì lo capirei. Ma da tifoso ,non accetterei altro!”

Su Ostigard ed il sostituto:” Con tutto il rispetto. Ostigard. e giovane, Io se guardo il campionato di quest’anno Vedo Rrahmani. si è posto veramente all’attenzione, ▁attenzione, due anni fa insieme a Koulibaly. ▁attenzione, è stato il difensore più forte del campionato italiano, L’anno scorso ha avuto problemi di ambientamento, ▁attenzione, e quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore. ▁attenzione, ed è sicuramente un ragazzo destinato a crescere ancora di più.”

Campagna acquisti portieri:

“Senza che mi fai i nomi, E chiaro che giunto lì è quello deputato, e dalle idee chiare, Le direttive di de Laurentis sono state abbastanza chiare, Allestire una squadra forte Ed abbassare il Monte ingaggi., Il Milan si può dire che fa scuola, se non ero il quarto monte Ingaggi piu basso del campionato, grazie alla qualità di nuovi calciatori. Ma soprattutto alla qualità di alcuni, Determinanti. Maignan, Tonali, Theo Hernandez e Leao, ma è risultato essere. Ancor più determinante la presenza di un giocatore come Ibrahimovic., sia in campo, che nello spogliatoio, una squadra di giovani. Dove nessuno aveva mai vinto qualcosa. quella personalità che poi è mancata a noi in un determinato momento. della stagione che è stato determinante, E forse è stato chiesto all’allenatore. Di assumere questo ruolo, E non ci siamo riusciti.”

Su Zielinsky si e’ espresso cosi: “Zielinsky e’ un giocatore che secondo me qualitativamente parlando. è il giocatore più forte che abbiamo., e purtroppo il ragazzo quest’anno., complice il Covid, complice qualche infortunio, infortunio, non e riuscito ad esprimersi. infortunio, come le passate stagioni., infortunio, anche se comunque sono 8 anni, e si aspetta che avvenga la consacrazione. del ragazzo, probabilmente ci può essere un problema caratteriale, lo dico da esterno e non conoscendo il ragazzo, probabilmente ha delle lacune caratteriali. Che non gli consentono di affermarsi. definitivamente, nel Napoli e soprattutto in Italia.”

Su Gaetano e Zerbin: “Su Gaetano, con me sfondi una porta aperta. Lo stimavo. Fin dalle giovanili., e la consacrazione che ha avuto a Cremona. sotto l’attenta guida di Fabio Pecchia., ha dimostrato., così come già intuito. da Ancelotti, che può giocare come centrocampista davanti alla difesa. Gaetano sarà la grande rivelazione del campionato, Non ti mostrerà solo. All’attenzione di Spalletti, Ma anche di Mancini. per la nazionale. E questa è sicuramente una bella soddisfazione. E di tanto bisfrattato settore giovanile, Dove mi auguro finalmente che si possa dare a Grava, Le possibilità organizzative di poter far sì che non vengano fuori ogni 7/8 anni.. I calciatori del settore giovanile del Napoli.,ma con una frequenza piu breve, E ripeto, se si darà a Grava, l’opportunita. di operare, ogni 2 anni tireremo fuori dei campioncini. Su Zerbin, che non è un prodotto del settore giovanile, e un ragazzo costato già molto, quando è arrivato., su cui, giunto le aveva scommesso. ed ha avuto ragione, se pensiamo che nella primavera era stato bocciato, mentre nel campionato cadetto quest’anno si è espresso a buoni livelli., Giuntoli e’ sato sempre convinto delle qualita’ di questo ragazzo e probabilmente gli fara’ fare altro anno., forse gli fara’ fare la serie A, in una società che gli dia l’opportunità di poter giocare. quindi mettersi in mostra. E far sì. possa ritornare già dalla prossima stagione. A far parte del Napoli.”

Sui nomi che vengono accostati al Napoli: ” Su nomi, O quello che sarà il futuro Napoli Non si può chiedere solo a Spalletti e Giuntoli, Se loro ritengono i nomi che circolano. Sono giocatori da Napoli, sicuramente sono ritenuti i giocatori che possono dare qualcosa.d’importante”

Sulle sirene inglesi per Osimhen, il direttore dice: E “chiaro che lui, stando in una città di mare, decantata tanto dai grandi poeti negli anni, probabilmente sarà stato giù a Mergellina. ed avrà anche lui udito il canto delle sirene…”

Sulla Vendita del Club da parte di ADL ci risponde cosi: “Io credo. Che ormai sia parte integrante della città, Anche se lui., cerca di mantenere un certo distacco dalla piazza. Napoli E la sua creatura, che hanno dopo anno è cresciuta. in maniera molto grande, oggi il Napoli è una società, E con tutti i difetti del caso, credo. Che sulla conduzione amministrativa in particolare. Sia un esempio da seguire per tutti.”

La redazione di persemprenapoli, e l’inviato Caracciolo Rosario, ringraziano il direttore Luigi Pavarese per averci concesso questa intervista esclusiva

