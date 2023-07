La storia, non solo calcistica, di Angelo Pagotto vale la pena essere raccontata. Perché nonostante abbia conosciuto sconfitta e trionfo, ha conservato la fiducia in sé stesso, quando attorno a lui tanti dubitavano. E tutto sembrava crollare sotto il peso delle aspettative.

Le cronache preferiscono rimarcarne le cadute. Gli errori e le serate al limite. La doppia squalifica per doping, che ne ha interrotto inaspettatamente i sogni. Oltre a indirizzare la sua carriera verso l’abisso. A ben pochi pare interessino le gesta di quello che era considerato uno dei talenti più cristallini della sua generazione.

C’è stato un tempo in cui il Napoli spendeva cifre ingenti nel vivaio, così quando gli osservatori azzurri scoprono a Verbania un portierino dai fondamentali eccellenti, la società fa un investimento importante, strappando Pagotto alle grinfie del Milan. Forse un po’ troppo titubanti, i rossoneri, avendo in organico un altro fenomeno giovanile: Carlo Cudicini.

“L’anno passato con i Giovanissimi del Milan ho fatto un sacco di sacrifici, diventati ad un certo punto insopportabili. Durante la settimana uscivo da scuola a Verbania e andavo fino a Sesto San Giovanni. Il sabato poi dormivo a Milanello…”.

Ma Angelo para tanto e bene. Se ne accorgono gli scouting azzurri, che suggeriscono di dargli un’occhiata più da vicino. Le settimane passate al “Centro Paradiso” con Ginulfi ne certificano le indiscutibili qualità. Non a caso, la sua straordinaria efficacia tra i pali consente poi agli Allievi Nazionali allenati da Riccardo De Lella di conquistare lo Scudettino nella stagione 1989/90, battendo il Torino nella finale di Latina.

“Il Mister mi ha insegnato tanto. La persona perfetta per gestire i ragazzi a quell’età. Alimentava continuamente la nostra passione. Un Maestro di vita, in grado di costruire un gruppo vincente, e contemporaneamente permettere che maturassimo, diventando uomini…”.

In piedi, da sx: Ferrigno, Altomare, Cannavaro, Sbaccanti, Germoni, Pagotto. Accosciati, da sx: Ruggiero, Baglieri, Elia, De Rosa, Falco.

“Era il primo anno che la Federazione istituiva il campionato Nazionale riservato alla categoria Allievi e Perinetti aveva costruito una squadra fortissima. Prendendo alcuni dei migliori giovani talenti, non solo della Campania. Durante l’intera stagione regolare subimmo un solo gol, tra l’altro su rigore, dal Casarano. Poi alle fasi finali sconfiggemmo le favorite. Prima l’Empoli di Montella e Galante. Quindi, il Torino“.

Anche a livello Primavera, Pagotto dimostra cose sbalorditive. E interventi apparentemente complicatissimi, diventano la normalità. Naturale, quindi, aggregarlo alla Prima Squadra.

Il Napoli di Lippi, che emozione

La stagione 1993/94 si apre con la convinzione che l’era Ferlaino sia arrivata ai titoli di coda. Coinvolto nello scandalo “Tangentopoli”, l’Ingegnere passa (temporaneamente…) la gestione della sua creatura nelle mani di Ellenio Gallo. Con un debito vicino ai 90 miliardi, il Napoli sta affondando nel baratro. A riempire il pauroso buco di bilancio provvede il Parma, che acquista a peso d’oro Zola e Crippa. Ma i soldi per fare mercato in entrata scarseggiano. Dunque, la rosa viene allestita in tono minore, con prestiti vari e assortiti. Inizialmente considerati scarti delle “Big”, i vari Di Canio, Buso, Corini e Gambaro costituiranno, invece, l’ossatura della squadra di Marcello Lippi.

“L’allenatore mi stimava parecchio. Lo considero l’artefice principale di quell’annata, perchè era riuscito a creare l’ambiente ideale per raggiungere un obiettivo ambizioso. Organizzando cene settimanali che compattassero il gruppo, oppure sfide quotidiane negli allenamenti che tenessero tutti sul pezzo. Nello spogliatoio si respirava armonia, non c’erano nè rivali, tantomeno prime donne…”.

Dopo due giornate, però, il tecnico toscano finisce sulla graticola: zero punti, e l’ombra dell’esonero che si profila alla vigilia della trasferta di Torino. A salvargli la panchina una scelta coraggiosa, epurare i “senatori”: Nela, Pari e Policano lasciano il posto a Fabio Cannavaro, Pecchia e Bia. E’ la svolta, il gruppo si compatta attorno ai pochi della vecchia guardia (Ferrara, Thern e Fonseca).

“Lippi ebbe la forza ed il carattere per spingere le nuove leve a prendersi le giuste responsabilità. Concesse loro lo spazio che in allenamento dimostravano di meritare. Alcuni poi avevano una discreta fame rispetto a chi, invece, aveva già avuto un lungo percorso di carriera…”.

A completare un mosaico vicino alla perfezione, l’impatto devastante da titolare di Taglialatela.

“Pino ha grandissime qualità, ma impressiona per esplosività ed elasticità. Nonostante non fosse altissimo, riusciva ad arrivare ovunque, spingendo forte sulle gambe. E poi, il senso del piazzamento. Rimaneva fermo fino a quando non partiva il tiro. Quindi, andava sù...”.

Dallo 0-0 contro i granata è un crescendo rossiniano, che conduce il Napoli ad un insperato sesto posto, con conseguente qualificazione alla Coppa Uefa, sigillata dalla decisiva vittoria di Foggia, all’ultima giornata, con un gol di Di Canio. Quell’anno l’attaccante romano aveva già regalato ai tifosi partenopei un’altra gioia incontenibile, contro il Milan.

“Paolo era un vero trascinatore, fuori il campo. Sempre sopra le righe, con la sua goliardia. In campo poi faceva la differenza. Campioni come lui non ne fanno più“.

Il 27 marzo ‘94 è sua la rete, al culmine di una serpentina bruciante, condita da sterzate e cambi di direzione ubriacanti, in grado di mettere a sedere la difesa degli “Invincibili”, che regala al pubblico del San Paolo una prestigiosa vittoria, al cospetto di una squadra capace comunque di vincere poi lo Scudetto e la Champions League: 4-0 in finale sul Barcellona.

Pistoia di “rigore” in B

Insomma, in virtù delle sue doti precoci, Pagotto si è fatto conoscere presto. Adesso è giunto il momento di toccare con mano le sue innegabili abilità. L’occasione gliela offre la Pistoiese di Roberto Clagluna.

“Un signore d’altri tempi, vecchio stampo. Capace di mantenere l’ambiente positivo nonostante la società avesse seri problemi economici. Qualcuno dei miei compagni ebbe addirittura problemi con i proprietari delle case. Eppure, disputammo un campionato incredibile, pur avanzando un mucchio di stipendi arretrati…”.

Angelo gioca da titolare, impressionando per rendimento: interventi istintivi e acrobatici, difesa comandata con autorità.

“Era un altro calcio rispetto a quello attuale. Niente rose allargate, ma un gruppo ristretto che si compattò attorno alle difficoltà. Uno dei segreti fu che prendemmo pochissimi gol. Ben chiusi dietro, con Mignani a comandare la difesa. E un velocissimo Zanini là davanti, che sfruttava le palle lunghe, attaccando la profondità...”.

Gli Arancioni, passando per le Forche Caudine dei playoff, ottengono una incredibile promozione in Serie B. In semifinale si sbarazzano del Ravenna. Nella finalissima di Bologna, il 25 giugno ’95, battono ai rigori il Fiorenzuola e conquistano la cadetteria. Pagotto fa esplodere di gioia il “Dall’Ara”, parando due rigori: a Clementi e Bottazzi.

“I rigori hanno dato il giusto valore alle nostre prestazioni complessive. Sono sempre stato abbastanza fiducioso. Anzi, il resto della squadra, arrivati ai supplementari, con il risultato ancora in bilico, spingevano per la soluzione dagli undici metri“.

Sampdoria e la A da titolare

Ora, finalmente, può affacciarsi in Serie A da protagonista. Quella estate finisce alla Sampdoria. Si vocifera addirittura che prima abbia gentilmente declinato l’offerta di Luciano Moggi, preferendo non andare alla Juventus.

“Mi rimaneva ancora un anno di contratto col Napoli. Ma non volevo tornare, per fare calcisticamente la guerra con un amico come Taglialatela. A quel punto, la società fece una scelta di mercato, ed io finii a Genova, in cambio dell’intero cartellino di Buso. Per lo stesso motivo, declinai la proposta di Moggi. Pensai che Peruzzi era un Nazionale, oltre che quasi un mio coetaneo. Non mi andava di finire in panchina, a non giocare mai. Insomma, il secondo non lo volevo fare…”.

Il presidente Mantovani punta ad un ringiovanimento della squadra. Così, Pagotto è un investimento perfetto, soprattutto perchè può continuare a migliorare grazie ai sapienti insegnamenti di Pietro Battara (“Lo considero uno dei miei Maestri, concettualmente mi ha dato tanto sul piano dei fondamentali. Oltre a trasmettermi valori importanti, che oggi ripropongo ai miei allievi...”).

Viene affidato a Sven-Göran Eriksson un gruppo assai futuribile, in cui accanto ai marpioni in blucerchiato, tipo Salsano, “Chicco” Evani, Invernizzi e Mannini, trovano spazio talentuose nuove leve: Seedorf, Karembeu ed Enrico Chiesa. Il giovane bomber, tornato alla Doria dopo l’ottima annata con la Cremonese, si consacra tra le rivelazioni del campionato, segnando ventidue reti (“Velocissimo, imprendibile. Faceva gol da qualsiasi posizione, ovunque si trovasse, vedeva la porta, con la medesima qualità, destro e sinistro...”).

Nel frattempo, Roberto Mancini non sente gli anni che passano e continua a sfornare assist in quantità industriale. Mentre Mihajlovic si cala definitivamente nei panni di difensore centrale, ruolo cucitogli su misura proprio dall’allenatore scandinavo (“Sinisa faceva tutto bene, si vedeva già che era un allenatore in campo. Aveva un piede educatissimo, che da libero usava ancora meglio di quando giocava lateralmente…”).

L’ingombrante presenza di Walter Zenga (“Un grandissimo portiere, oltre che un professionista…”) non mette affatto in soggezione Pagotto. Anzi, la sua tranquillità restituisce l’impressione di un estremo difensore freddo mentalmente, solido nel posizionamento, al contempo spettacolare nell’usare i riflessi per coprire l’ampiezza della porta.

Peccato che una bega contrattuale – aver rifiutato il prolungamento per una sola stagione -, lo costringa gli ultimi due mesi di campionato a languire in panchina.

“Forse ottenemmo dei risultati meno brillanti rispetto a quello che potevamo potenzialmente fare. Genova è ideale per un calciatore che vuole esprimersi. Paradossalmente, proprio la tranquillità e l’ambiente ovattato ci hanno un pò frenato“.

Re d’Europa con l’U21

Alla mancanza di fiducia della Samp fa da contraltare una estate irripetibile. Basta riavvolgere il nastro dei ricordi per raccontare la stima incondizionata di Cesare Maldini.

“Se guardiamo la lista dei convocati, quella era una squadra di fenomeni. Ma il C.T. fu bravissimo a veicolare in tutti noi un sentimento di aggregazione. Proteggendoci anche dagli attacchi della stampa, manipolata per creare ad arte qualche polemica di troppo. Maldini ci indicò un obiettivo comune, per cui i campioni non dovevano arrivare mai prima degli uomini…”).

C’è stato un tempo in cui l’Under 21 era una certezza. Gli Azzurrini, infatti, scrivevano indimenticabili pagine di storia. E poco importa che il Commissario Tecnico fosse il tipico portabandiera di un calcio considerato ormai arcaico. I suoi ragazzini terribili – nati tra il 1973 e il 1976, ovvero, quelli che formarono l’Italia nel biennio 1994/1996 -, garantivano vittorie in serie, culminate con il terzo titolo continentale consecutivo.

Pagotto il titolare e l’alternativa di valore Buffon, maggiorenne da appena pochi mesi, autentica sorpresa della stagione tra i pali del Parma dopo un esordio portentoso contro il Milan, sono i portieri della squadra che partecipa alla fase finale dell’Europeo ’96, assegnata alla Spagna. Che decide di organizzarla nell’impianto destinato alle Olimpiadi: il Montjuic di Barcellona.

In semifinale ci aspetta la Francia di Makelele, Wiltord e Vieira, fresco Campione d’Italia con il Milan. Dall’altra parte del tabellone, la outsider Scozia, nella veste della vittima sacrificale contro i padroni di casa.

I francesi ci accerchiano, nondimeno impensieriscono l’Italia solamente con un lampo di Pires, che coglie la traversa. Nella ripresa, Totti subentra a Delvecchio, messo fuori causa da un infortunio alla caviglia, e la butta dentro. La prima gioia in azzurro del “Pupone” trascina l’U21 in finale.

Come da copione, ad attenderci, gli iberici guidati in attacco dalla stellina del Real Madrid, Raúl González Blanco. Ed in mezzo al campo detta i tempi una deliziosa mezzala basca di nome Gaizka Mendieta, affiancata dal “Piccolo Buddha”: uno dei migliori prospetti della cantera del Barcellona. Quell’Ivan De La Peña che s’è preso la scena nella vittoria contro gli scozzesi con un capolavoro balistico su punizione.

L’Italia passa in vantaggio con un tracciante di Ametrano, deviato in porta da Idiakez, ingannato dalla mancata spizzata di Totti. Alla mezz’ora il mediocre arbitro austriaco Benko espelle un incredulo e incolpevole Amoruso per doppia ammonizione. A peggiorare la situazione, il pareggio spagnolo di Raúl. I ragazzi di Maldini si immolano tutti a difesa di Pagotto. Un assedio, reso ancora più sofferente dall’espulsione di Ametrano nei supplementari. Votati geneticamente al martirio, gli Azzurrini riescono a trascinare la gara ai rigori.

Panucci incrocia troppo il destro, mandandola fuori. Ci pensa Pagotto a rimettere le cose a posto: intuisce il tiro di De La Pena, si tuffa a sinistra e respinge a mani aperte. La lotteria continua: Fresi e De Pedro. Poi Pistone e Aranzabal. Siamo fermi sul 2-2. Con certosina tranquillità, segna Nesta. Tocca a Raul: Angelo si tuffa, tocca la palla, che gli sfugge. Ma con un estremo riflesso, la inchioda a pochissimo dalla linea. Morfeo è l’uomo del destino, coglie l’attimo e trasforma il penalty, spiazzando Mora.

“Sono momenti indimenticabili, che sicuramente sarebbero piaciuti ad uno sceneggiatore di film. Quel finale drammatico ai rigori valorizza l’impegno e il carattere di tutto il gruppo…”.

Pagotto e Buffon si abbracciano (“Eravamo in camera assieme in ritiro, abbiamo subito legato. L’essenza di quel gruppo meraviglioso è stata proprio l’alchimia che s’è creata tra chi giocava e chi invece partiva dalla panchina…”). Un momento che dura un attimo e non torna più. Non hanno la benché minima percezione che per vari motivi, da lì in poi, avranno un percorso professionale completamente agli antipodi.

Milan, delusione formativa

Quella estate il nome di Pagotto alimenta le più disparate voci di mercato. A lusingarlo più di chiunque altro, il Milan. Nel 1996/97 i rossoneri non stanno certamente attraversando una delle loro migliori stagioni. Sacchi subentra in corso d’opera (“Formativo lavorare con lui. E’ stato fonte di grande ispirazione. Pur se convinto che esistesse esclusivamente la sua visione del gioco, tendente alla perfezione e poco altro. Un concetto che può logorare emotivamente alcuni calciatori. Specialmente quelli incapaci di sostenere le sue idee, ripetendole poi sul campo…”) e gli offre sul piatto d’argento una ghiotta occasione.

“Dopo l’esonero di Tabarez arrivò Sacchi. Mi schierò subito contro Udinese e Reggiana. Vincemmo entrambe le partite. Poi perdemmo in casa col Parma. Dopo la sosta natalizia, però, tornò in porta Sebastiano Rossi. Cominciai a giocare soltanto sporadicamente. Quindi con la Sampdoria feci un errore: stop sbagliato su un retropassaggio e gol regalato ai miei vecchi compagni. San Siro mi fischiò e le cose degenerarono definitivamente. A fine anno chiesi di essere ceduto, sbagliando. Ma ero arrabbiato e cercavo altre strade…”.

Il senso di oppressione provocato da una situazione odiosa, incastra Pagotto. Aiutato poco dallo spogliatoio.

“Bisogna innanzitutto comprendere il contesto del tempo. Era un gruppo di grande spessore, ma i giovani come me, Ambrosini, Locatelli e Coco facevano fatica a entrare nei loro discorsi. Era complicato dialogare con chi aveva più voce in capitolo. Prendi per esempio il mio rapporto con Sebastiano Rossi: era uno che tendenzialmente creava ostilità sul piano agonistico con gli altri portieri, voleva imporsi sulla concorrenza…”.

Empoli e Perugia, poco tutelato

Pagotto supera il rapporto conflittuale con l’ambiente rossonero semplicemente cambiando aria. L’amore non corrisposto lo spinge a Empoli. Mai scelta fu più deleteria.

“Oggi che sono passato dall’altra parte e faccio il preparatore dei portieri, mi rendo conto quanto questo ruolo sia fondamentale: contribuisce a trasmettere tranquillità, aiutando a superare i momenti difficili e gli eventuali errori. Diciamo che non mi sono sentito tutelato, perché mi dicevano che ero il portiere del futuro. Al contempo, mi facevano vivere nell’incertezza, mettendomi continuamente in discussione…”.

Pochi mesi, ed è nuovamente tempo di fare la valigia, destinazione Perugia. Crocevia di una vita calcistica che sta per cambiare inesorabilmente.

“Accettai di scendere in B. Durante la stagione feci pure una serie di ottime prestazioni. Fummo subito promossi, al termine dello spareggio col Torino, ai rigori. L’anno successivo, alla prima di campionato, perdemmo in casa con la Juventus. Ricordo che pioveva a dirotto, sia io che Peruzzi commettemmo degli errori. A fine partita Gaucci mi accusò apertamente: nella sua testa avevo fatto un favore a Moggi, che era il padre del mio procuratore. La cosa bella è che fino a pochi mesi prima, il presidente e Alessandro erano in ottimi rapporti. Gaucci tirò in ballo anche Tovalieri, che per inciso, era un suo pupillo. Chiese a Castagner di escluderci. E il Mister incredibilmente lo assecondò!”.

Proprio in Umbria, nel gennaio 2000 la vita di Angelo cambia. Viene trovato positivo al controllo antidoping. Da qui in avanti inizia un’altra storia: Reggiana, Triestina, Arezzo, Grosseto e Crotone sono le tappe che scandiscono riprese miracolose e fragorose cadute.

Pagotto oggi

Oggi Pagotto è consapevole di aver perso e ricominciato.

“Ho cambiato prospettiva, considero il calcio per quello che è: un gioco bellissimo. Ricordandomi sempre da dove sono partito, senza alcuna gelosia o recriminazione. La Lucchese mi ha offerto l’opportunità di tornare nel mio mondo con un ruolo attivo. Una scelta di vita, per sei mesi non abbiamo percepito stipendio. Siamo andati comunque avanti, grazie anche alle collette dei tifosi, fino a raggiungere una salvezza insperata. Rovinata dal successivo fallimento della società. Nelle scorse settimane ho lasciato il mio incarico all’Avellino. Un peccato, perchè è una piazza ambiziosa, dove stanno cercando di costruire un progetto che abbia basi solide. Talvolta per farlo, bisogna prima accettare qualche delusione in termini di mancati risultati“.

Angelo ha capito che solo dando valore a ogni giorno, vivendo le delusioni come la più grande delle lezioni e usando la testa in modo giusto, sarebbe potuto tornare a “volare” lontano.

