Avendo giocato in Serie A negli anni ’80, il periodo di massimo splendore dell’italico pallone, Raimondo Marino ha un mucchio di storie da raccontare. Difensore universale, duttile come pochi, a quel tempo: centrale, all’occorrenza pure terzino, sia destro che sinistro, può vantarsi di avere marcato i principali attaccanti della sua generazione.

“Non avevo paura, usavo il cervello, non solo fisico. E conoscevo le loro caratteristiche. Uno che veramente mi faceva ammattire era il compianto Borgonovo. Veloce, rapido. Durante un Napoli-Como (stagione 1985/86, n.d.a.) mi costrinse addirittura ad un clamoroso autogol…”.

Un lungo percorso, che inizia a Galati Marina, una frazione costiera di Messina. E prosegue con una valigia piena di sogni da realizzare, fino alla Serie A. Caratterizzando tutta la sua vita col pallone e l’amore infinito per Dio. La sua è una testimonianza di profonda fede. Essere cristiano evangelico, infatti, ha contribuito ad arricchirlo come uomo e calciatore.

“Se sono diventato un giocatore lo devo al lavoro fatto e a Dio, che mi ha accompagnato in tutta la mia vita. Se penso a quello che facevo a quattordici anni nel mio paese, lo stesso di Nino Frassica. Eravamo otto figli e non era facile. All’epoca, i giocatori della Prima Squadra, dopo un pò, non usavano più le scarpe da calcio, considerate vecchie. E le passavano ai magazzinieri, che poi le giravano ai ragazzi del vivaio. A me non hanno mai dato nulla. Fu mia madre che me le comprò…”.

Il momento in cui si fondono le aspettative giovanili con la possibilità di tentare realmente la strada del professionismo è l’estate del ’75.

“Il Messina mi aveva bocciato. Così, mi dividevo tra il campo e la chiesa. Un osservatore del Napoli, Franco Grillo, organizza un provino per visionare un centinaio di ragazzi. Avevo quattordici anni. Sono stato l’unico ad essere scelto. Mi hanno fatto crescere. Se sono diventato calciatore è grazie alla mia famiglia. Ed anche alla società partenopea”.

Campione Primavera e debutto in A

Marino inizia la classica trafila nel settore giovanile, prima gli Allievi con Angelo Benedicto Sormani. Poi in Primavera, sotto la guida di Mario Corso. (“Due Maestri di calcio. Ore passate a lavorare sulla tecnica, in situazione di uno contro uno…”). Talvolta certi incontri hanno un valore fondamentale affinchè l’imprevedibile si trasformi in merito, permettendo di superare ogni ostacolo.

“Qualche dirigente non fu proprio corretto con me, venivo da una famiglia povera ed era facile colpire i più deboli, per questo i raccomandati non mi sono mai piaciuti. Mi volevano mandare via. Per fortuna a Napoli arrivò Corso, che bloccò il trasferimento. Voleva decidere personalmente chi mantenere in squadra e chi dovesse andarsene. Altrimenti chissà dove sarei finito…”.

Tenacia e abnegazione ne fanno uno dei dioscuri dello Scudetto Primavera vinto nel 1978/79. (vedi l’intervista a Enrico Maniero: “Il primo Scudetto non si scorda mai”, n.d.a.). Con un piccolo aneddoto a fare da corollario a quella doppia Finale.

“Corso mi affidò la marcatura di Maurizio Iorio, che al Toro giocava in pianta stabile in A, facendo da riserva a Pulici e Graziani. Negli anni successivi, quando ci incrociavamo, mi ricordava sempre come non gli avessi fatto toccare palla…”.

L’anno successivo, finalmente, la tanto desiderata Serie A: 14 ottobre ’79. Palcoscenico e avversario diretto sono di assoluto spessore. L’Inter ed il catino ribollente del Meazza fanno da affascinante cornice al debutto. A Marino l’ingrato compito di fare conoscenza con Altobelli.

“Il sabato sera, in ritiro, Vinicio mi chiede se fossi pronto per giocare. Aveva l’abitudine di fare il giro delle stanze. Io ero in camera con Bruscolotti e non potevo crederci. Non mi sembrava una cosa reale. La realizzazione dei sogni di tutti i bambini. Fu un’emozione fortissima, che solo un ragazzo che viene da un paesino e si ritrova sul campo di San Siro può provare. E poi Spillo non segnò a causa mia, ma sfruttando un rimpallo…”.

Due mesi dopo l’esordio, arriva anche il primo gol. Un mercoledì indimenticabile per Raimondo. Il 12 dicembre, ancora a Milano, sponda rossonera. Al 75’ buca Albertosi, realizzando la rete della vittoria: Milan vs Napoli 1-2.

“Era il recupero di una partita rinviata per nebbia. Inizialmente sembrava che non dovessi nemmeno giocare. Invece fui schierato alto a destra, per contenere Maldera. Avevo sognato di fare un gol del genere, di testa, su assist di Musella“.

Biennio di apprendistato, quindi titolare

Nelle due stagioni successive Marino diventa parte integrante di un gruppo ambizioso, allenato da Rino Marchesi, che sfiora addirittura il titolo nel 1980/81. (vedi l’intervista a Moreno Ferrario: “Un autogol storico”, n.d.a.).

Lo zoccolo duro è formato dal “Giaguaro” Castellini, uno dalla enciclopedica cultura del lavoro. Protetto dallo spirito battagliero di Bruscolotti e Ferrario. A centrocampo, Vinazzani e Guidetti garantiscono dosi massicce di grinta e carattere. A dare qualità in avanti, Musella, Damiani e Claudio Pellegrini.

Soprattutto, è la squadra di Ruud Krol: tecnicamente parlando, un eccellente precursore del ruolo, interpretato in chiave decisamente (post)moderna. Sintesi ideale tra la pulizia della marcatura e l’eleganza negli sganciamenti offensivi palla al piede.

“Ho imparato molto da lui, litigandoci anche. Perché se la prendeva sempre con i giovani. In una riunione con Pesaola disse chiaramente che non lo ascoltavano. Krol giocava a zona. Gli dissi di fare i nomi e di non generalizzare, altrimenti poi la stampa ci avrebbe massacrato…”.

Paradossalmente, il 1982-83 è l’anno della consacrazione per Marino, che conquista finalmente un posto da titolare, nonostante il Napoli rischi seriamente la retrocessione. Gli azzurri, inizialmente affidati a Giacomini, non ingranano. Alternano prestazioni convincenti ad altre meno buone. Il cambiamento a novembre, con Pesaola supervisore e Gennaro Rambone a sudare quotidianamente sul campo, diventa il trampolino di lancio per salvarsi.

“Pesaola sapeva gestire certe situazioni, trasmetteva convinzione e tranquillità. Rambone, invece, era un grande allenatore. Con lui cominciammo a fare lavori fisici importanti, mutuati dal rapporto che aveva con Carmelo Bosco. Era convinto di quello che proponeva, sosteneva con severità le sue idee e talvolta si scontrava con parte del gruppo. Dopo un girone di andata fallimentare, chiuso addirittura all’ultimo posto in coabitazione con il Catanzaro solamente a 9 punti, nel girone di ritorno ingranammo le marce alte, viaggiando a ritmo da qualificazione in Coppa Uefa”.

Diego: gioia e dolori, con scommessa

A questo punto della storia c’è una breve interruzione. Marino va un anno in prestito in serie B, al Catanzaro (gioca 35 partite segnando 5 reti), dove trova Corso ad allenare ma un turbolento spogliatoio.

“Io non volevo andare via, ma sono stato costretto. Era un accordo tra i presidenti. Marchesi mi voleva bene come un figlio e non voleva mandarmi via. Infatti fece di tutto per riportarmi. L’estate del 1984 sono tornato…”.

Il 5 luglio 1984, in un San Paolo in festa per la presentazione di Diego Armando Maradona, c’è anche Marino. “Abbiamo fatto le visite mediche lo stesso giorno. Siamo arrivati insieme alla clinica. È stata una grande emozione. Entro nello studio del dottor Acampora e me lo ritrovo lì. Quando mi ha visto, si è alzato per salutarmi, a me sembrava di sognare. Ero compagno di squadra del giocatore più forte del mondo. E’ salito in piedi sul lettino dei massaggi: mi disse che ero troppo alto…”.

Esaltante condividere una esperienza calcistica con El Diez. “Uno che con i piedi era in grado di fare dei numeri che noi, neanche con le mani, potevamo sognarci di realizzare. Prima delle partite, Diego faceva canestro nella cesta dei panni da lavare. Poi, iniziava a palleggiare con un’arancia, dopo ancora con un limone. Noi stavamo seduti a guardarlo, sbalorditi e divertiti. Era il numero uno…”.

Il rapporto con El Más Grande, però, è di amore e odio. “Ho avuto modo di conoscerlo anche fuori dal campo, dal momento che spesso uscivamo a cena tutti insieme. Era un ragazzo eccezionale. L’umiltà che aveva: ti metteva a tuo agio, non era di quelli che si atteggiavano. La cosa meravigliosa era il rapporto che aveva con la gente. Quando usciva per strada, la città si bloccava. Le persone lasciavano le macchine in mezzo alla strada e andavano a salutarlo, ad abbracciarlo…”. Poi la connessione emotiva tra Raimondo e Dieguito cambia. “Avevamo un legame fraterna. Credo di essere la persona ad avergli fatto più scherzi e gavettoni. Alcuni avevano paura di fargliene. Ne faceva tanti anche lui a me…”.

Marino stringe una forte amicizia con Patrizio Oliva. Lo “Sparviero” nel 1986 vince il Mondiale WBA dei Superleggeri a Montecarlo contro l’argentino Sacco e indirettamente genera un conflitto dentro lo spogliatoio del Napoli. “Diego mi chiese se volessi scommettere, il mio stipendio mensile contro il suo. Mettemmo gli assegni in una busta. Ma quando vinse Oliva, non se ne fece più nulla. Ci accordammo invece per una sorta di regalo simbolico: un televisore con videoregistratore. Però, da allora non fu più lo stesso. Nei giorni successivi, durante un allenamento, finimmo per scontrarci e siamo arrivati alle mani. Ci divise Andrea Carnevale, prese le mie difese. Diego era fatto così: con lui oppure contro di lui, non aveva mezze misure. Dal canto mio, non sono tipo da compromessi. Dico e faccio quello che penso”.

Scudetto sfiorato e salvezza miracolosa

Scevro da qualsiasi compromesso, Marino ha sempre preferito restare coerente con sé stesso. Una virtù che gli impone di schierarsi sempre, evitando di adeguarsi supinamente alle scelte altrui. Come accadde nel 1984, primo anno di Diego all’ombra del Vesuvio, con la squadra che stenta a ingranare. E finisce ai margini della zona retrocessione.

“Marchesi ci portò in ritiro a Vietri. Pensava che all’interno dello spogliatoio ci fossero due anime. Il Mister ci mise davanti alle nostre responsabilità. Ci ricompattammo. Poi fu bravo Bruscolotti, da capitano vero, a completare l’opera, organizzando cene settimanali che unirono il gruppo ancor di più…”.

Forse proprio per questa necessità di coerenza, nell’86/87, quando il Napoli diventa per la prima volta Campione d’Italia, Raimondo fa una scelta forte. Gioca le prime quattro partite. Quindi va alla Lazio, in B, affardellata da una pesante penalizzazione in classifica (meno nove punti). All’epoca qualcuno disse che Ottavio Bianchi non lo riteneva indispensabile. In realtà, Ferlaino decise di sacrificare Raimondo, per comprare Ciccio Romano dalla Triestina. Nella cessione si misero di mezzo un Ministro e un Segretario Nazionale di partito.

“Credo che se non fossi andato via, probabilmente le cose non avrebbero preso la piega che poi hanno preso. Con i soldi della mia cessione il Napoli acquistò Francesco Romano, l’uomo che sistemò la geometria di quella squadra. Io ero uno dei pochi giocatori ad essere molto richiesto in Serie A. Avevo avuto degli screzi con Ottavio Bianchi, che apprezzava poco quelli che non si sottomettevano…”.

I rinforzi ai biancocelesti servivano come il pane per gli affamati, se davvero volevano scansare la C.

“La Lazio mi affascinava tantissimo; mi attirava l’idea di realizzare un’impresa, con una squadra penalizzata in Serie B. Accettai subito. Maradona e Bruscolotti provarono in tutti i modi a farmi desistere. Mi dicevano di ripensarci, che solo un pazzo avrebbe lasciato una squadra che stava lottando per vincere lo scudetto, per una che rischiava di andare in C. Ma ormai avevo fatto la mia scelta. Per me, però, neppure la medaglia che spetta ai Campione d’Italia…”.

Nella Capitale, in tre stagioni, Marino ottiene una salvezza insperata, una promozione in A e un campionato da protagonista.

“Arrivai alla Lazio per il forte interesse di Fascetti, un grande tecnico. Ma anche una persona vera, unica. Lui ha dato tutto per noi e noi lo abbiamo ripagato in campo. Era la Lazio più in difficoltà della sua storia, in piena zona retrocessione. C’era un ambiente incredibile. Un amore pazzesco dei tifosi. Con la Lazio sono maturato e ho passato anni importanti, togliendomi grandi soddisfazioni. Fu un grande riconoscimento ricevere e indossare la fascia di capitano. Tifosi e club mi apprezzavano: avevo lasciato una squadra di vertice per una che invece lottava per non retrocedere. Non è affatto una scelta comune…”.

Anche sulla sponda biancoceleste del Tevere, Marino paga la conformità ad un certo modo di pensare e agire. Senza sotterfugi o salamelecchi.

“Mi sono esposto per difendere Fascetti e questa cosa alla fine l’ho pagata. Con la società e con Materazzi, il nuovo allenatore, con cui il rapporto non fu straordinario. Ma non ho rimpianti, perchè la dignità non si calpesta…”.

Oggi Marino continua a vivere fedele a determinati valori, gestendo una Scuola Calcio. Ha rapporti con alcune tra le migliori società che puntano sui giovani talenti da far crescere, come ad esempio Atalanta e Lecce. “Alleno i ragazzini. Oggi il calcio rispetto ai miei anni è pure peggiorato, troppi soldi e interessi. Ed io non sono uno che si fa corrompere”.

