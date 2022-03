ESCLUSIVA – Dopo la sconfitta due top del Napoli festeggiano al ristorante  

In seguito alla gara disputata dagli azzurri contro il Milan domenica scorsa e terminata con la sconfitta di misura per 0-1 in favore dei rossoneri grazie alla rete di rapina di Giroud, due calciatori del Napoli sono stati pizzicati in un noto ristorante del centro città.

I soggetti in questione sono Kalidou Koulibaly ed Andrea Petagna, i quali erano seduti a tavoli differenti ed in compagnia rispettivamente di circa 20 persone il primo e 7 il secondo.

L’immagine sopra proposta, è stata raccolta in esclusiva da un nostro inviato e ritrae il difensore senegalese in prossimità di accomodarsi al proprio tavolo.

Il numero 26 ed il 37 hanno deciso, dunque, di uscire comunque a cena fuori per festeggiare con amici e parenti nonostante la brutta figura rimediata in campo poche ore prima.

