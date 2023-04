Generalmente il derby rappresenta una gara a sé, con rituali e liturgie specifiche rispetto alle altre giornate di campionato. Ne sa qualcosa Nicola Di Leo, che può testimoniare come Avellino–Napoli, negli anni ’80, fosse un match “speciale”.

La dimensione ideale per raccontare quei giorni romantici è lasciarsi trasportare dai ricordi. Parole capaci di veicolare momenti indimenticabili. Istanti di vita sospesa che si susseguono, creandone altri. A cominciare da un benevolo incontro con la sorte.

“Giocavo a Trani, in Serie D e affrontammo l’Irpinia. Il presidente era Antonio Sibilia. Feci una gran prestazione, parando di tutto. In quel periodo stavo per andare all’Inter. Avevo già trascorso qualche giorno ad allenarmi con i nerazzurri. A fine gara, però, venne negli spogliatoi il Commendatore, che si inserì nella trattativa e mi convinse a firmare con l’Avellino…”.

In un calcio moderno costantemente accelerato verso lo show business, conforta viaggiare a occhi chiusi attraverso la memoria.

“In un certo senso, sono stato anche fortunato. Innanzitutto, il presidente del Trani, Paolo Simone, non ne fece una questione di soldi. Anzi, mi diede la facoltà di scegliere la destinazione. Poi approfittai dell’abitudine che aveva Sibilia di isolarsi durante le partite. Osservava attentamente un giocatore e dopo tirava personalmente le sue conclusioni. Aveva fiuto; non a caso, in quegli anni, aveva costruito un eccellente settore giovanile, da cui sono passati in tanti prima di finire con la Prima Squadra…”.

Talvolta, non si aspetta altro che rievocare determinati personaggi, affinché il loro ricordo resti vivo.

“Non ci sono più presidenti come Sibilia. Era un uomo incredibile, che probabilmente vedeva il calcio a modo suo. Così facendo, però, ha portato una piccola realtà di provincia come Avellino nel gotha del calcio. Mantenendola poi ad altissimi livelli per anni. Personalmente gli volevo un gran bene. Forse perché sapevo come prenderlo. Era di carattere umorale. Quindi, inavvicinabile, se mal disposto. In quei casi, era meglio stargli lontano. Altrimenti era assai disponibile. Ma non con tutti”.

Tacconi, collega e mai rivale

Scovato in D, lo stile sobrio associato a innate capacità fisiche valgono a Di Leo il ruolo di riserva. Si accomoda in panchina, mentre Stefano Tacconi comincia a costruire la sua fama.

“Ho avuto il piacere di condividere per un biennio con lui la camera, in ritiro. Il primo anno in Irpinia abitavamo addirittura sullo stesso pianerottolo. Oltre ad essere un portiere fortissimo, era estroverso e guascone. Proprio il prototipo del portiere un po’ folle…”.

Intanto che guarda, Nicola lavora duro in allenamento, migliora a vista d’occhio e riesce comunque ad esordire in A. Addirittura a San Siro, contro l’Inter: il 16 maggio 1982, ultima di campionato, l’Avellino è di scena alla “Scala” del calcio.

“Scherzando, direi che Stefano me l’ha fatto penare il debutto in A. E’ stata una sensazione bellissima, devo confessare che mi tremavano un po’ le gambe davanti a quel muro di 80mila spettatori. Anche se l’esordio assoluto l’avevo già fatto in Coppa Italia, a Torino, contro la Juventus”.

Il desiderio di giocare con continuità si scontra con la figura di un collega ingombrante. La cui presenza blocca la crescita professionalmente. Affrancarsi per affermarsi poi definitivamente è l’unica soluzione plausibile. Di Leo chiede espressamente di andare in prestito. Scende di categoria, coltivando sottotraccia le sue velleità di un posto al sole. Dimostrando quanto si sbaglino di brutto quelli che pensano sia impossibile travestirsi da protagonista indiscusso anche in Serie B.

Perugia e Samb da protagonista

Il triennio successivo, dunque, gli dà pienamente ragione. Sono sufficienti ad alimentare le speranze di un futuro nuovamente in A. Con i suoi interventi, mai banali, il Perugia si attesta tranquillamente a metà classifica.

“Inizialmente Agroppi decise di affidarsi a Marigo, che veniva dalla Lazio e aveva maggiore esperienza. Poi, dopo poche giornate, conquistai il posto e non uscii più. Il mister era un profondo conoscitore di calcio, ma aveva un modo tutto suo di rapportarsi con gli altri. Magari apparentemente burbero o scorbutico. Insomma, bisognava stargli vicino, per capirlo davvero. Altrimenti si rischiava di andarci allo scontro…”.

Lo stesso dicasi alla Sambenedettese, che non rischia mai di essere coinvolta nella lotta per retrocedere, tenuta a galla dai gol (13) di un giovanissimo Stefano Borgonovo, nonché proprio da Nicola, a suon di interventi miracolosi.

“Facile spendere parole dolci per chi non c’è più, ma Stefano era veramente un ragazzo d’oro. Grande fiuto del gol, nonostante avesse solo vent’anni, impeccabile professionalmente nei comportamenti. Ogni qual volta ci siamo rivisti da avversari, ci abbracciavamo forte, come fratelli che avevano condiviso assieme un’annata splendida…”.

Nelle Marche, Di Leo fa un incontro importantissimo, funzionale a compiere la definitiva crescita tecnico-tattica.

“Il preparatore dei portieri era Pietro Persico, un vero maestro. Precursore di certe metodologie. Un rivoluzionario, nel suo lavoro. Ha svezzato tanti colleghi della mia generazione: Zenga, Coccia, Bonaiuti, Ferron. Per ricordarne alcuni. Quell’anno, il mio dodicesimo era Massimo Battara, che oggi svolge il medesimo ruolo di Persico nello staff della Nazionale”.

Finalmente Avellino da titolare

Il rendimento altissimo in cadetteria cambia sostanzialmente la carriera a Di Leo. La Sambenedettese tenta di acquistarne la comproprietà, pare che abbia già un accordo per girarla alla Lazio.

Ma ad Avellino apprezzano Nicola. Si convincono che ormai sia giunta l’ora di riportarlo alla base, affidargli finalmente la maglia numero uno. Lui non si sottrae alla responsabilità. Saranno quattro stagioni intensissime. Le prime tre innaffiate di gioia per la conquista della salvezza. La classe operaia al potere, al centro di tutto, una squadra cementata con lungimirante programmazione. E un forte sentimento di appartenenza, che soffoca la tensione.

“Avellino è stata la mia seconda casa. Ho trascorso ben sette anni, una vita davvero. Momenti indimenticabili. Io sono del Sud, so quanto vale il calore di una tifoseria. Quella irpina era unica. Una piccola realtà che combatteva con Juventus, Inter e Milan. Una soddisfazione unica. E poi i derby con il Napoli…”.

Contro il Napoli partite speciali

Le emozioni corrono sul filo, e si tramandano alla generazione dei Millennials: tifosi nati a cavallo del terzo millennio. Che non conoscono affatto la storia di derby tiratissimi, in cui il portiere irpino era l’ultimo baluardo tra Diego Armando Maradona e la gioia irrefrenabile per il gol. Il primo, per Di Leo, fu nel 1985/86.

“In verità, all’andata giocò Coccia. Un infortunio, infatti, mi tenne fuori qualche mese. Rientrai giusto in tempo per la gara di ritorno. Devo confessare che ci presentammo al Partenio tranquilli, perché la settimana prima avevamo vinto a Bari, una sorta di spareggio per rimanere in A. Quindi, eravamo salvi con una giornata di anticipo, quando ospitammo gli azzurri…”.

Le cronache del tempo raccontano che a Bari, Nicola fece il fenomeno. Come la settimana dopo, ingaggiando quasi una battaglia personale con Bruno Giordano, al quale strozza in gola l’urlo del gol in un paio di circostanze. Alla fine, però, la spuntò un millimetrico colpo di testa del centravanti partenopeo, non prima che Ramón Díaz chiamasse alla parata salvifica Claudio Garella sullo 0-0.

Tra i portieri della sua generazione, Di Leo aveva una certa attitudine alla semplicità, oltra alla qualità nei fondamentali tecnici. Quella pulizia tra i pali, in grado di fare da scudo a conclusioni dalla distanza o tiri ravvicinati. La perfetta linea di spartizione tra una esplosione soffocata di gioia ed il silenzio fragoroso generato da un istante che cristallizza la parata.

Se ne accorgono un po’ tutti in quelle partite speciali. Dove Murelli francobolla Maradona ovunque, non lesinando qualche stecca per richiamarlo all’ordine. Diego allora arretra il raggio d’azione e stimola Giordano, Carnevale o Careca alla conclusione.

Paradossalmente, Di Leo si erge a indiscusso protagonista nell’unica occasione in cui non c’è davvero partita. Il Napoli della Ma.Gi.Ca. si avvia a bissare il suo primo storico Scudetto, perso poi sul filo di lana al cospetto del Milan degli olandesi. Ma il giorno di San Valentino asfalta letteralmente gli irpini, alla disperata ricerca dei punti salvezza.

Nel giorno dedicati agli innamorati, il Re è innamorato di sé stesso: Murelli non lo disinnesca neanche con le randellate, si prende un tunnel sulla linea laterale che fa strabuzzare gli occhi pure ai napoletani che assiepano il San Paolo. Del resto, al suo score mancava solamente l’Avellino; aveva segnato a tutte le squadre contro cui aveva giocato. El Pibe punisce al culmine di un assolo memorabile: parte in dribbling, semina nello stretto cinque avversari, quindi incrocia con il sinistro sul palo lontano. Di Leo prova a tenere la baracca in piedi. Ma quel giorno il Napoli non si tiene, e Nicola prende 4 reti.

“Diego era così. A me resta l’orgoglio di aver giocato quelle partite. E più in generale, aver vissuto un altro tipo di calcio. A dimensione umana”.

Se ancora oggi le confessioni dell’estremo difensore originario di Trani suscitano così tanto coinvolgimento emotivo, significa davvero che quei confronti tra due squadre della medesima regione racchiudono attimi che tendono all’infinito. Forse per questo non accenna a sbiadire ciò che suscitavano le sfide contro El Diez.

Delusione troppo grande da sopportare

L’ultima annata in Irpinia si manifesta come una velenosa appendice, senza niente in mezzo, se non le lacrime.

“Una cosa che non mi va giù è quella maledetta retrocessione, quando ci penso, ancora sto male. Quella squadra era forte, voleva migliorare il piazzamento dell’anno precedente; se non tentare addirittura di provare ad entrare in zona Uefa. Troppe cose che non andarono per il verso giusto…”.

Per Di Leo, il modo in cui l’Avellino si approcciò alla stagione rappresenta una ferita sportiva mai ricucita.

“Iniziammo bene il campionato; vincemmo la prima con il Torino ed io parai un rigore al novantesimo. Poi ci bloccammo inspiegabilmente. Vinicio fu esonerato. Al suo posto venne Bersellini. Facemmo un girone di ritorno esagerato, 16 punti contro i 7 dell’andata andata, una media punti da centro classifica, ma non bastò…”.

Insomma, quella retrocessione, diventa la fine di una traiettoria che gli lascia alle spalle un periodo felice.

“Eppure potevamo comunque salvarci. All’ultima giornata giocavamo contro l’Inter. Loro avevano bisogno di un punto per la qualificazione Uefa. Noi dovevamo assolutamente vincere. Anastopulos si fece espellere; rimanemmo in dieci. Avemmo comunque l’opportunità per segnare: Alessandro Bertoni centrò la traversa, la palla poi finì sui piedi di Biagio Grasso, che ebbe una esitazione fatale. Inutile aggiungere che se avesse segnato…”.

Denis sempre nel cuore

Di Leo, forte di un distaccato disincanto, si convince a restare pure in B (“Avevo richieste per restare in A, ma non me la sentii di lasciare Avellino…”). Invece il tentativo di immediata risalita fallisce. La mancata promozione dell’anno successivo, tuttavia, gli fa accorgere che il ciclo in biancoverde va considerato chiuso.

A mostrare concreto interesse per lui c’è il Cosenza. I rossoblù sono una buona squadra. In difesa, il roccioso Ugo Napolitano, a centrocampo, Ciro Muro e Denis Bergamini. Là davanti, Michele Padovano e Gigi Marulla. Ma un demone in agguato, sotto forma di fato avverso, si accanisce sul quel cocktail micidiale di talentuosi rampanti e vecchi filibustieri, affidati alle sapienti mani di Gigi Simoni. La tragedia che coinvolge Denis certifica come un enorme dolore può sbaragliare ogni certezza, obbligando il gruppo a prendere consapevolezza di dover necessariamente rimodulare le proprie ambizioni.

“Avevo un altro anno di contratto, ma lo shock per quello che successe mi fece prendere una decisione drastica: chiesi di rescindere e andare via”.

Allora, scavando dentro di sé, il portiere di Trani affronta il classico interrogativo che assilla un giocatore professionista dopo i trent’anni. A quel punto, la scelta diventa inevitabile. Fare un passo indietro e riciclarsi come “dodicesimo” di esperienza all’Udinese. Giusto in tempo di vincere un campionato di B, coprendo le spalle a Giuliano Giuliani. Riassaporare l’anno successivo il profumo della massima serie e collezionare le ultime 3 presenze in A, facendo da chioccia al giovane Paolo Di Sarno, che nel frattempo ha sostituito l’ex portiere del Napoli.

Ma questa è un’altra storia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati