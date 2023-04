(ESCLUSIVA) Bonometti racconta Brescia-Napoli: da lì cominciò la prima cavalcata tricolore

Tutte le grandi imprese nascono in un momento preciso. Il 14 settembre 1986 è il giorno in cui cominciò la lunga cavalcata verso il primo storico scudetto del Napoli. Gli azzurri erano di scena al Rigamonti, ospiti del neopromosso Brescia.

Dopo una gara tiratissima, i partenopei vinsero 1-0. Quei due punti li proiettano nel multiverso di una classifica appena accennata, direttamente in testa, assieme alle altre sei vincitrici di giornata. E fanno da preludio al sogno tricolore.

Stefano Bonometti era il capitano dei lombardi. Nondimeno, definirlo semplicemente così equivale a dargli una etichetta inadatta a rappresentarlo efficacemente. Non a caso detiene il record di presenze in biancazzurro: 421 gettoni tra serie A, B e C1.

“Probabilmente sono attaccato a certi valori di appartenenza. Un calcio più romantico. Anche se devo confessare che proprio nell’86 potevo lasciare Brescia. Mi chiese esplicitamente la Fiorentina: piazza stimolante ed ambiziosa, che puntava ad un posto in Coppa Uefa. La società non volle cedermi, pensando alla salvezza…”.

Lui ha trascorso gran parte della sua carriera con addosso la maglia delle Rondinelle. Fatta eccezione per una breve parentesi con l’Ancona, durata appena un anno.

“Mi volle Guerini, con cui l’anno prima ci eravamo salvati dalla C nello spareggio con l’Empoli; buona squadra, con un giovane Ciocci in rampa di lancio, veniva dall’Inter e fece un mucchio di gol. Poi l’ex Roma Di Carlo in mezzo al campo assieme a me, e Chiodini in difesa. Mancammo la promozione per tre miseri punticini, finendo al quinto posto. L’anno dopo tornai a Brescia, persuaso da Corioni, che nel frattempo aveva rilevato la proprietà…”.

Siamo alla prima di campionato. Magari troppo presto per definire quella partita decisiva. Eppure, in una domenica soleggiata di fine estate, la squadra di Ottavio Bianchi comincia a prendere pienamente consapevolezza della sua forza. Nonché, percepisce chiaramente quanto sarà complicato spuntarla al cospetto di avversari che hanno il coraggio di andare oltre i propri limiti, come i padroni di casa.

Un po’ come il Napoli attuale…

“Vederlo giocare riempie di gioia. Squadra frizzante, che va a cento all’ora. Sembra davvero che sia di un altro pianeta, rispetto al calcio proposto in campionato dalla concorrenza. Tant’è vero che anche in Champions ha fatto vedere cose importanti. Credo che attualmente Osimhen sia assieme ad Haaland un attaccante immarcabile. Giusto poi riconoscere i meriti di Spalletti, capace di creare una orchestra quasi perfetta, e Giuntoli, in grado di mettere i tasselli giusti. Così da dare l’impressione che i nuovi siano più bravi di chi è andato via…”.

Diego, uomo e calciatore meraviglioso

In realtà, le infinite sliding doors del pallone avrebbero anche potuto cambiare drasticamente la carriera di Bonometti, facendolo arrivare dove mai avrebbe immaginato. Ma le scelte sono una variabile imprevista per i calciatori professionisti. E l’epilogo potenzialmente meraviglioso si trasforma invece in un piccolo rimpianto, che forse gli ha impedito di scrivere il suo nome tra quello degli Immortali vestiti d’azzurro.

“Nell’estate dell’80 il Brescia era stato appena promosso in A. Io dovevo svolgere il servizio militare. Un giorno ricevo una telefonata da Ottavio Bianchi. Mi voleva assolutamente portare all’Atalanta. Ma i nerazzurri facevano la C. Gli risposi che avrei tentato di giocarmi le mie possibilità in biancazzurro. Mi è capitato di pensare che se gli avessi detto di sì, magari mi avrebbe portato poi con sé a Napoli. Avrei giocato con Maradona, invece di marcarlo, da avversario…”.

Effettivamente, in veste di centrocampista buono per la lotta ed il governo, quella domenica Bonometti viene elevato al rango di personalissimo francobollatore di Diego Armando Maradona, che fa da impalcatura alle velleità del Napoli in ottica Tricolore.

“Che giocatore, Diego. E che persona meravigliosa. Mai sentito lamentarsi contro un avversario. Quel giorno ho constatato quanto si spendesse per i compagni. Li incitava continuamente. Capisco perché gli volessero così bene…”.

Del resto, messo lì nel mezzo, assieme ai compagni giusti, El Diez, dimostra di non aver affatto smarrito l’energia accumulata durante il Mondiale vinto qualche settimana prima. E’ un moto perpetuo, onnipresente in ogni fase della gara, capace di correre tanto ed a ritmo forsennato.

“Quando decideva di cambiare la scena e ribaltare l’andamento della partita quasi da solo, ci riusciva perfettamente. Quella domenica, l’unica volta che mi è sfuggito in 90 minuti, con un guizzo, fece la differenza. Ancora oggi non mi capacito come riuscì a addomesticare la palla col petto, rubandomi l’attimo dell’anticipo. Quindi, saltò in dribbling altri due o tre difensori, prima di incrociare sul palo più lontano…”.

Difficile la Serie A negli ’80

Il Brescia, secondo i parametri in voga nel calcio degli anni ottanta, è un gruppo sempre reattivo. Nient’affatto anonimo, per qualità degli interpreti. E non intende fare da vittima sacrificale.

“Oggi il calcio è cambiato tanto. C’è sicuramente un maggiore dinamismo. Oltre a una elevata preparazione tattica. Gli allenatori adattano le loro idee alle caratteristiche dei giocatori che hanno a disposizione. Talvolta, però, il palleggio esasperato e la costruzione dal basso, piuttosto che creare spazi, annoia chi guarda le partite. Una volta, gli allenatori davano devi riferimenti fissi, a uomo. Potevi decidere di saltare il centrocampo, scegliendo una via più diretta, per creare poi duelli individuali nella trequarti altrui…”.

Doverosa, questa premessa, retaggio di una situazione abbastanza frequente in quella stagione, che andrebbe indubbiamente rivisitata e approfondita. Al cospetto delle “Grandi”, infatti, chi lotta per non retrocedere si trasforma. E prova a tracciare la rotta di un miracolo attraverso una esuberanza, che suggerisce di volare basso, senza tuttavia mai rassegnarsi.

“Mica è come adesso, che in Serie A pure le provinciali o presunte tali, se la giocano più o meno a viso aperto. Negli anni ’80 c’erano partite proibitive per chi doveva salvarsi. Ti capitava di affrontare la Roma di Falcao, il Napoli di Maradona e Careca, la Juve di Boniek e Platini. Facevi fatica a tenere il loro passo…”.

L’allenatore dei biancazzurri, Bruno Giorgi (“Non era affatto un catenacciaro. Però era tignoso, non voleva mai mollare la presa sulla partita…), quel pomeriggio schiera Aliboni tra i pali. Giuliano Giorgi, Gentilini, Chiodini e Brancoin difesa. A centrocampo, Occhipinti, Turchetta, Bonometti e Zoratto. Là davanti, De Giorgis e De Martino. Alcuni, in seguito, saranno assoluti protagonisti in Serie A. Non solo sostanza e portatori d’acqua, quindi. Il Brescia è l’esatto opposto di uno stereotipo tradizionale: quello di una squadra che prevedibilmente occupa gli spazi, inseguendo in maniera asfissiante il dirimpettaio e poco altro. Se ne accorgono subito i futuri Campioni d’Italia, che gli avversari non sono riconoscibili esclusivamente per la ferocia agonistica, in grado di ridurre il gap con gli azzurri, qualitativamente più strutturati, fin quasi ad azzerarlo.

Rondinelle di lotta e governo

Effettivamente, in quell’annata, il Brescia raggiunge l’apice del suo rendimento proprio in casa, dove conquista complessivamente ben sette vittorie. Un ruolino di marcia decisivo nel percorso verso la salvezza. Gli uomini di Giorgi navigano in zona pericolo fino all’ultimo e mancano la permanenza in A per un misero punticino, rispetto all’Empoli. Le cose, dunque, non vanno come preventivato. Bisogna rimarcare pure che a quei tempi il campionato italiano era assai competitivo, sicuramente livellato verso l’alto.

“Quella squadra in due anni passò dalla C1 alla A. Ho un piccolo rammarico. Se il presidente non avesse cambiato tanto, mantenendo l’intelaiatura del gruppo storico, forse avremmo potuto fare qualcosina in più. Partimmo tardi con la preparazione, perché il gruppo fu completato in corsa. Non a caso, una volta assestati, trovammo una certa continuità e conquistammo più punti nel ritorno che nel girone d’andata…”.

I ragazzi con la celebre “V” bianca sul petto si calano nella nuova dimensione con naturalezza. Annusano l’aria, tengono duro. E accettano la sfida stimolante, reinventandosi, senza mai snaturarsi.

D’altronde, hanno gente del calibro di Alessandro Chiodini, in missione per blindare ermeticamente chiunque venisse affidato alle sue arcigne attenzioni. Nel match di ritorno, Dieguito incappa nella malasorte e finisce per relazionarsi con il profilo basso e privo di fronzoli dello stopper, che lo costringe ad abbandonare il campo anzitempo per le botte.

“Non era uno che si tirava indietro. Forse la preoccupazione di dover marcare Maradona gli ha fatto scappare qualche stecca di troppo. A parziale giustificazione, marcare i centravanti fisicati, che mettevano il corpo tra la palla ed il difensore, era un conto. Tutt’altro occuparsi di Diego. Io ne so qualcosa: se riusciva a mettere la palla per terra, non lo prendevi più…”.

Oppure si affidano allo stile asciutto di Augusto Gentilini: erroneamente percepito come giocatore di mera quantità. Sbagliato in ogni caso considerarlo il classico “passista”; ovvero un centrocampista di rottura, che insegue in maniera asfissiante l’avversario diretto.

Insomma, il Brescia è molto più dotato di quanto riusciamo o vogliamo ricordare. Anche gradevole da vedere con il pallone tra i piedi. Una sorta di sacrilega contrapposizione legata alla dimensione della bassa classifica.

Perché può contare sui piedi educati di Danile Zoratto, dotato di abilità tecnico-tattiche superiori alla media. Successivamente andrà al Parma, dove diventa il metronomo dei Ducali, che nel biennio 1991/93 fanno filotto, vincendo Coppa Italia, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea. Lo affianca Bonometti: il “capitano” è il vero pilastro su cui si poggia il gioco del Brescia.

Poi c’è Branco, ancora lontano dal devastante laterale mancino, destinato ad alzare al cielo di Pasadena la Coppa del Mondo del ‘94, strappata all’Italia ai rigori. Comunque mortifero in fascia. Non è raro vederlo inserirsi nell’area di rigore altrui, usando il fisico sgusciante ed i fondamentali in velocità per difendere la posizione di vantaggio acquisita. Diventando imprevedibile nelle intuizioni estemporanee, che lo portano ad attaccare lo spazio.

“Diciamo che Brescia gli è servita per ambientarsi nel campionato italiano. Abitudini non solo calcistiche diverse dal Brasile. Quando andò al Genoa poi fece molto bene. Fu discontinuo. Anche le sue famose punizioni: in rossoblù prendevano sempre la porta: con noi, quell’anno, non ne mise nemmeno una…”.

In attacco, il braccio armato è Tullio Gritti, oggi stimato “secondo” di Gian Piero Gasperini all’Atalanta: utilizzato inizialmente per allungare le rotazioni, uscendo dalla panchina, viene promosso nell’undici titolare in corso d’opera, lasciando una traccia indelebile con 7 reti, risultando il miglior marcatore dei suoi.

“Associava tempismo ed elevazione all’abilità nel sapersi smarcare, facendosi trovare pronto sul palo lontano o chiudendo sul primo. Se avessimo avuto anche un altro attaccante prolifico, magari abituato alla massima categoria, forse non avremmo trovato tutte quelle difficoltà in fase di finalizzazione…”.

Ovviamente, la retrocessione costituisce un prima ed un dopo del racconto. Ma questa è un’altra storia…

