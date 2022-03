Eriksson: “Il Napoli simile alla mia Lazio, dura rimuovere le grandi”

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico di Roma e Lazio, allenatore di grande spessore, ha rilasciato un intervista al quotidiano napoletano il Mattino, trattando l’argomento scudetto, paragonando la sua Lazio di allora al Napoli attuale. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del ex tecnico Eriksson, rilasciate al quotidiano partenopeo Il Mattino: “Lo dice la storia del vostro Paese che è complicato rompere l’egemonia delle big”

“In quante sono riuscite a vincere – ha proseguito lo svedese -? Il Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, la Sampdoria di Boskov e la Roma prima della mia Lazio e poi dopo con Capello. Non è mai stato semplice. Quando ho vinto io, 22 anni fa, la serie A veniva da otto anni dove in campionato trionfava o il Milan o la Juventus. Noi riuscimmo a creare una squadra che già la stagione prima era andata vicina al trionfo. E su questo aspetto anche il Napoli per certi versi somiglia alla Lazio perché pezzo dopo pezzo ha messo assieme la squadra attuale”.

