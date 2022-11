Eriksen, l’uomo che visse due volte

Il mondiale di Qatar è un’opportunità. Una grande opportunità.

È il motto che abbiamo deciso, accompagnerà il nostro personale percorso di riflessione e critica.

Nel pomeriggio di oggi si è celebrata una pagina romantica che solo il calcio può disegnare.

Danimarca – Tunisia è partita da almanacco storico. Non certo per il risultato uno 0-0 piuttosto scialbo ma per il ritorno in campo di uno dei calciatori più forti di Danimarca e quasi certamente d’Europa. I numeri di Christian Eriksen sono cristallini.

Il talentuoso centrocampista, attualmente in forza al Manchester United è, come molti sanno, il protagonista di “Ritorno al Futuro”.

L’uomo che visse due volte.

Protagonista di una storia unica. Colto da un evento cardiaco transitorio, così lo definisce la Medicina, durante l’incontro degli ultimi europei Danimarca – Finlandia, oggi ha indossato nuovamente la sua rossa col numero 10.

Secondo quanto dice il commissario tecnico, Hjulmand, la Danimarca può arrivare in fondo.

Tornando a Christian, le scene di panico le ricordiamo. La squadra che fa tondo e non permette la visione del 10 in terra, la moglie che assiste atterrita e il super eroe Simon Kjaer che con un primo intervento gli salva la vita.

Oggi Eriksen è tornato in campo, non ha vinto la partita ma i suoi numeri sono stati evidenti.

Classe e visione del campo e lo sapevamo.

È tornato dopo aver abbandonato l’ Inter ed il regolamento italiano.

La Figc infatti non consente a giocatori che abbiano introdotto un defibrillatore interno, la possibilità di giocare in Italia. L’Inghilterra ed il mondo si. Questo è un mistero da verificare.

Il Qatar può essere un’occasione, per Eriksen e per tutti quelli che credono nelle favole, lo è.

