Pecci al Mattino: “All inizio ero certo dell’ Inter, ora non ne vedo una favorita”

Eraldo Pecci, tozzo e sapiente regista di Napoli, Torino, Bologna e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni, pubblicate nella edizione odierna del quotidiano partenopeo Il Mattino, sul campionato definito incerto, e di difficile scelta su chi potra essere il vincitore dello scudetto 2021/22,. Ecco quanto dichiarato da Eraldo Pecci in questa esclusiva intervista rilasciata a Il Mattino, pubblicata nella edizione odierna:

“Tutti hanno dei passaggi a vuoto, un campionato molto bello proprio per l’indecisione, fino a domenica era un corsa a 4 con la Juve ora è a tre con Inter, Milan e Napoli: all’inizio avrei detto Inter ma ora non c’è una vera favorita, prima dell’ultimo turno sembrava il Milan che ha pareggiato con il Bologna”. Ora che si entra nel vivo, sarà fondamentale mantenere i nervi saldi fino in fondo: “Adesso che tutto è più importante perché hai poco tempo per recuperare è fondamentale gestire al meglio la pressione“

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati