Eraldo Pecci: “Ho visto allenatori che sanno allenare i giornalisti”

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato e sul Napoli, alla trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete“, in onda su Radio Marte, e condotta da Raffaele Auriemma. Vi riportiamo le dichiarazioni di Pecci rilasciate a “Si Gonfia la rete” sul campionato:

“Io il Papa l’avevo gia’ visto col Torino, peccato non col Napoli. Quest’anno molte squadre potevano vedere il Papa, sara’ il campionato dei rimpianti. Anche per il Napoli, chi lo perde tra Inter e Milan, cosi per la Juve, e anche l’Atalanta. Non so se il Napoli abbia avuto un crollo fisico, in una stagione ci sono tante situazioni, alcune per caso, altre per sfortuna, pero’ resta il fatto che non c’erano squadre forti, nel senso che in molti e hanno perso punti con squadre di medio-bassa classifica, e questa e’ la dimostrazione che da noi squadre veramente forti , non c’ e’ ne sono!. Un campionato bello ed interessante, ma non fortissime le squadre. Andando vero il finale, ogni partita diventa importante, e chiaro che il Milan abbia lavorato bene soprattutto nella fase difensiva, ed e quella che ha lavorato di piu’ e meriterebbe il titolo. Pioli ha trovato Kjaer, Tomori, Kalulu, rendimenti altissimi per tutto il campionato, senza dimenticare il portiere che e’ stato straordinario. Se pensi che Tonali lo scorso anno non si era inserito, ed oggi e’ il migliore, capisci la differenza. Gli allenatori molto spesso si prendono i meriti e le colpe. Pioli ha lavorato bene, come Maldini, ma li non avevo dubbi. Spalletti per me ha lavorato bene, bisogna solo rivedere il rapporto con Mertens, che quando ha giocato e’ stato bravo, ha fatto gol importanti, ed e’ stato poco utilizzato. L’allenatore ti dara’ sicuramente la sua spiegazione, ma dipende da che rapporto vive tra i due.,e con la stampa, l’esempio , un mese fa si parlava piu di Inzaghi che di Pioli, ora invece ,solo di Pioli. I risultati son decisivi, ma conta il rapporto che hai, a me e’ capitato di vedere allenatori che son bravi ad allenare i giornalisti, qualcuno di piu’, altri di meno, e capita che dicano, hai sbagliato la formazione , el’ altro dice che hai indovinato i cambi, e quindi capisci che conta anche questo”

