Equilibri sottilissimi all’Olimpico, il Napoli si ferma sui legni

Il big-match dell’Olimpico non ha ribaltato i rapporti di forza del campionato. Il Napoli, infatti, continua ad esercitare sulle partite un dominio mentale, prim’ancora che fisico e tecnico, tale da imporsi pure contro la Roma.

In realtà, Spalletti ha compreso che l’approccio migliore per controllare il più possibile ogni situazione di gioco non deve necessariamente passare per l’utilizzo del possesso in chiave esclusivamente offensiva.

Con i giallorossi, più che in altre circostanze, la squadra partenopea s’è affidata al suo proverbiale palleggio alla stregua del miglior strumento difensivo.

Insomma, l’idea per cui gli azzurri debbano riposarsi con il pallone tra i piedi, modulando a piacimento il ritmo, in maniera da minimizzare i rischi, è significativa. Poiché solo un gruppo consapevole della propria forza teorizza e mette in pratica un concetto tattico così sopraffino.

Specialmente al cospetto dei giallorossi di Mourinho. Non proprio un allenatore che professa un calcio spumeggiante o spregiudicato. Eppure l’intensità è stata la chiave di lettura dell’intera partita.

O meglio, una lente attraverso la quale è possibile leggere e comprendere l’importanza del punto conquistato stasera dal Napoli.

Indispensabile Anguissa

Il pareggio non va banalizzato. Il Napoli comunque ha costruito il gioco attraverso i movimenti preferiti dei suoi offensive player.

Salvo tornare celermente a disporsi con un assetto equilibrato, riordinandosi, in vista dell’azione seguente.

Ovviamente, non può essere interpretata come una scelta puramente conservativa. Del resto, quando hai portiere e difensori con qualità tecniche superiori alla media come la capolista, è facile ribaltare celermente il piano paga: da equilibrato a imprevedibile.

Un discorso che vale soprattutto per i centrocampisti. L’ennesima partita monstre di Anguissa obbliga ad una profonda riflessione sull’evoluzione del pensiero spallettiano.

Il camerunese non è soltanto il classico centrocampista dal grande impatto fisico, durissimo da sconfiggere nei contrasti. Almeno, non solo quello. Dinamico, tecnicamente in grado di permettersi giocate ambiziose, nonché gestire pure la palla nel traffico.

Effettivamente, l’ex Fulham si è trovato ad agire nello spazio tra Cristante, Veretout e Pellegrini. Un triangolo costituito dai due mediani e dal trequartista della Roma, funzionale a tentare di escluderlo dalla costruzione.

Nondimeno, Anguissa è riuscito a farsi scaricare spesso il pallone, girandolo poi con intelligenza. Alternando sagge pause a improvvise verticalizzazioni.

Zielinski appannato

A proposito di dinamismo. Ormai è preoccupante l’involuzione di Zielinski. Forse è arrivata l’ora di pensare che attualmente muoversi da sottopunta non è il compito ideale da affidare al polacco.

Un tuttocampista disciplinato, al momento, e poco altro. In ogni caso, la sua diligenza serve a mascherare o quantomeno a tamponare, i limiti palesati quando si esprime da trequartista, in posizione centrale dietro Osimhen.

Le abilità tecniche di Piotr non sono affatto scontate. Perciò potrebbe aspirare a diventare l’erede dei grandi centrocampisti box-to-box. Ovvero, una micidiale arma offensiva, per il modo con cui conduce la palla e strappa.

In teoria, per come legge i movimenti del nigeriano, Zielinski è la risorsa ideale per stimolare il centravanti del Napoli, sul corto e sul lungo. Ma sta attraversando una fase di appannamento apparentemente infinita. E Mancini ne ha approfittato. Ogni qual volta è uscito forte su di lui, rompendo l’allineamento della difesa capitolina, ha avuto vita facile.

Fabiàn ispirato

La Roma questa sera l’ha messa sul piano della corsa e della foga agonistica. Specialmente in mediana. Sviluppare il tradizionale fraseggio sul corto, tipico del Napoli, era alquanto complicato.

C’era talmente traffico, che far circolare il pallone avanti-dietro-dentro era davvero complicato. Sostanzialmente, essendoci molte gambe che ostacolano lo scorrimento, l’efficacia del giropalla partenopeo appariva assai affievolita.

L’elastico fatto da Zaniolo e Mkhitaryan, che stringevano in fase di non possesso, permetteva ai padroni di casa di fare densità nella trequarti difensiva, saturando tutti gli spazi.

In questo contesto, Fabiàn Ruiz non si è avvilito. Anzi, nel traffico sembrava destreggiarsi senza affanni, rubando tempo e spazio alla pressione dei romanisti in virtù di un calcio cerebrale, che trascende le sue enormi qualità tecniche.

In definitiva, alcune volte a fare la differenza nella storia di una stagione è il tempismo con cui prendono forma certi risultati. Il modo, invece, l’hanno potuto osservare tifosi allo stadio e spettatori comodamente accomodati davanti alla tv: azzurri in controllo, due pali colpiti e tanta intensità.

In fondo, la partita tra Roma e Napoli potrebbe essere riassunta tutta qui.

