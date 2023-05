Enrico Fedele tira in ballo il “terzo incomodo” per la panchina azzurra: “E se fosse invece…”

Enrico Fedele, l’ex manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro. ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte.

“Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Ho letto che danno per certo Vincenzo Italiano: è un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ma ha un grave difetto: cura poco la fase difensiva. E’ un figlio di Zeman” ha osservato l’ex dirigente e procuratore sportivo, nel corso della puntata odierna della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta dallo speaker Gianluca Gifuni.

“Con lui – ha proseguito Fedele, parlando di Vincenzo Italiano, oggi allenatore della Fiorentina – la squadra porta molti giocatori in avanti ed ha proposte di sovrapposizione delle catene e buoni tagli degli esterni ad entrare per vie centrali. Io, però, sono per Luis Enrique. O lui o Italia, non ci sono alternative? L’alternativa c’è: il ritorno di Rafa Benitez. Uno dei tre sarà il prossimo allenatore del Napoli” l’ex manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro.

