Enrico Fedele sulle dichiarazioni di Osimhen dice: “Con lui stravinceremo il prossimo campionato…”

Victor Osimhen ha recentemente dichiarato di stare benissimo a Napoli e di volere continuare a vincere in Campania. Questo il commento di Enrico Fedele a Radio Marte:

“Penso siano parole di prammatica, non ci trovo nulla di così eclatante. Con Osimhen stravinceremmo il prossimo campionato perché le altre si sono impoverite. Se non dovessimo vincere, però, forse le colpe andrebbero a Garcia. Se, al contrario, vendi Osimhen, l’allenatore non avrebbe le responsabilità perché il Napoli sarebbe competitivo ma senza il fuoriclasse”.

“Io suggerirei alla società azzurra di ingaggiare uno tra Massara e Tare. Quest’ultimo, in particolare, ha sopportato Lotito, figurati se non reggerebbe con Aurelio De Laurentiis. Penso che il Napoli debba avere un Direttore Sportivo. Una cosa che non proprio non digerisco è che il settore giovanile è andato in malora”, ha aggiunto Enrico Fedele.

Su Kilman: “Ha un costo piuttosto elevato, ma ha esperienza nel calcio a 5 che lo ha forgiato al lavoro negli spazi stretti”.

