Enrico Fedele sul passaggio di Kim Min-Jae al Bayern: “Sempre precisato che vi e’ un informazione scorretta…”

Il passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco è soltanto una questione di tempo: il centrale sudcoreano, attraverso il suo entourage, ha ormai raggiunto un accordo di massima con la società bavarese, alla quale si legherà fino al 2028 per uno stipendio da ben dieci milioni di euro a stagione, tra parte fissa (sette) e bonus. L’attuale numero tre partenopeo lascerà la Campania esercitando la clausola rescissoria che lo libererà anzitempo dal suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.

Sul futuro dell’ex Fenerbahce, si è espresso così Enrico Fedele, ai microfoni di Radio Marte: “Kim è andato di fatto al Bayern Monaco? Affare concluso, come vi dicevo da tempo, e la somma che entrerà nelle casse del Napoli sarà vicina ai cinquanta milioni di euro, non di più. Sì è sempre letto che la clausola avesse un valore variabile, compreso tra i quarantacinque e i sessanta milioni, in base al fatturato dell’acquirente, ma io ho sempre precisato che questa informazione fosse scorretta e che la cifra finale sarebbe stata di circa cinquanta”.

