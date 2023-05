Enrico Fedele sul dopo Spalletti: “Klopp? No, sai che liti con Adl! Luis Enrique invece…

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, ed ha parlato di Luis Enrique e di altri profili in lizza per diventare nuovo allenatore del Napoli.

“Luis Enrique sarebbe un’ottima prosecuzione del lavoro di Spalletti. E’ un grande tecnico, ha vinto tutto col Barcellona, sa valorizzare i giovani e il Napoli potrebbe garantirgli un adeguato stipendi usando i vantaggio del decreto crescita. Fermo restando che per vincere occorrono sempre i calciatori forti. Klopp? Al di là delle pretese economiche è un gestore e arriverebbe allo scontro con De Laurentiis dopo 4 mesi.

Al Napoli occorre un lavoratore, uno che allena sul campo e migliora i calciatori. Anche perché non sappiamo che Napoli sarà, probabilmente anzi sarà una squadra senza Kim, senza Osimhen al 90% e senza Zielinski, giocatore che adoro, al 70%. Thiago Motta? Mi piace, ha un imprimatur da calcio spagnolo, da calciatore era molto bravo tatticamente e quindi “vede” bene il calcio ma non mi elettrizza, perché un conto è fare bene a Bologna e un conto è farlo a Napoli. Benitez? Non mi dispiacerebbe, anzi. E’ un signor allenatore e conosce già la piazza e il calcio italiano.

Sarebbe un’ottima soluzione. Italiano? Pecca fortemente nella fase difensiva, è un figlio di Zeman, sarebbe rischioso portarlo a Napoli. Il nuovo ds? Si parla di tanti dirigenti, perché non considerare anche Tare? Potrebbe fare bene a Napoli”.

