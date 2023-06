Enrico Fedele stravede per un calciatore azzurro: “Ne sono “innamorato”, nella mia squadra lo terrei sempre…”

Enrico Fedele, ex rappresentante dei fratelli Cannavaro, nonché dirigente che per anni ha lavorato nel Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, commentando le recenti indiscrezioni di calciomercato:

“Possono arrivare nuovi ali, dal mercato? Il Napoli è pieno di esterni e deve adeguare il suo gioco a questo aspetto. Il Napoli non spenderà molto e cercherà di fare altre plusvalenze. Se partirà Victor Osimhen, saranno problemi: dei dolci problemi”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Lazar Samardzic sarebbe un ottimo sostituto di Piotr Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra? Ha buona tecnica, ma il polacco non lo venderei mai. Sono ‘innamorato’ di Piotr Zielinski: in una mia squadra, lo terrei sempre e lo farei giocare titolare, lanciandolo dal primo minuto in ogni partita. Insomma, non priverei del polacco per il talento dell’Udinese, per quanto Samardzic sia un profilo interessante e con un bel potenziale, se parliamo in termini di prospettiva”.

