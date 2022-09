Enrico Fedele: “Spalletti? Lo Esonererei…”

Enrico Fedele, ex dirigente ed oggi opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte, e su Spalletti si e cosi espresso:

“Io Spalletti lo esonererei oggi! E ne spiego anche il Motivo, non per qualita’, Spalletti e stato sempre un operai del Calcio, ed e stato anche un ottimo allenatore, però non si deve permettere di offendere la proprieta’, perché nessun allenatore al mondo ha mai offeso la proprietà dicendo ,io faccio i cambi, Aurelio De Laurentiis mi chiede le stesse cose. Un Presidente, e il padrone, e l’imprenditore e capo dell’ azienda, e tu sei il capo del personale, ed ha il diritto di chiederti, non di importi, perche se cosi fosse ti dimetti! E tutti i presidenti hanno chiesto agli allenatori delle spiegazioni come e giusto che sia!Ma nessuno si e mai permesso di dire, la stessa cosa che dite voi la dice De Laurentiis, …Amico , tu sei direttore del personale, qua comando io, puoi essere pure il più grande allenatore del mondo, qua comando io, io non ti dico fai giocare Gifuni o Fedele, ma delle spiegazioni, ma tu non mi bugiardi davanti a tutti perché questo non e consentito, perciò , caro Spalletti, vai a fare il vino, , visto il periodo di vendemmia!”

