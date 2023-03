Enrico Fedele “smonta” il paragone del gol Kvara-Maradona: “E’ una bestemmia…”

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte, ed ha parlato del gol di Kvaratskhelia e di altri temi.

Le parole di Fedele:

“Dire che il gol di Kvaratskhelia è alla Maradona è una bestemmia, ma Spalletti lo fa a fin di bene. Aveva detto anche che Demme era uguale a Pizarro, ma lo fece per motivare il giocatore. Lasciamo stare Maradona, non bisogna parlare di Diego. Noi a Napoli non abbiamo mezze misure, andiamo da 0 a 90. Due settimane fa Kvara era criticato, adesso è un fenomeno. Secondo me ha le stimmate di un mezzo fuoriclasse. Nel gol c’è anche una mezza leggerezza di Toloi che non lo fa andare verso l’esterno. La grandezza del numero 77 è stato il controllo di esterno. Lo scudetto? Dico soltanto una cosa, è vinto e lo sto dicendo da tanto tempo, è inutile rispondere su questa domanda. La numero 10 a Kvaratskhelia? Smettiamola”.

