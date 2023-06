Enrico Fedele “smonta” Adl: “Sta palesemente bleffando!”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. Tra i vari argomenti, si è soffermato su De Laurentiis e la scelta del nuovo allenatore.

“Il nuovo allenatore? A me piace sempre Luis Enrique, ma in questo momento è difficile. De Laurentiis sta palesemente bluffando, non può dire 40 nomi, ne va pure del rispetto del lavoro altrui: in questo senso quando ha detto che non c’è un capo non solo ha di nuovo sminuito Giuntoli ma ha fatto capire che il capo è lui. Napoli-Milan 0-4 la peggiore partita della sua gestione? Secondo me anche qui ha detto una bugia, si riferiva all’eliminazione dalla Champions perché ha perso 20 milioni.”

