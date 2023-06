Enrico Fedele si esprime così su Osimhen: “Quando arrivò faceva père e père!…Anche a 100 milioni va venduto”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Se il Napoli, oltre a Kim, perdesse anche Victor Osimhen, non riuscirebbe a ripetere la vittoria dello Scudetto. Dai 100 milioni in su, Osimhen va venduto? Assolutamente. C’è chi parla di richieste da 150-180 milioni? Quando è venuto, piaceva ‘pere e pere’… Deve ancora migliorare, non perdiamo il cervello. Dopo i 100 milioni, tutti si vendono. Solo i figli non si vendono”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Il calcio è alterno, non possiamo fidarci di ciò che è successo in passato convinti che risuccederà. Gli attaccanti non sempre rendono allo stesso modo, anche se sono più difficili da sostituire rispetto ad un difensore come Kim Min-jae. 150 milioni per Osimhen, onestamente, chi te li dà? Ai tifosi, comunque, non interessa la quantità di soldi che De Laurentiis può incassare, bensì la qualità del sostituto che andrebbe a prendere”.

