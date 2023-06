Enrico Fedele severo verso Adl: ” Non si depotenziano cosi gli artefici dello scudetto…gesto che non mi e’ piaciuto”

Enrico Fedele ha detto la sua sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. Ecco di seguito le sue dichiarazioni riportate fedelmente:

“Chi vorrei vedere sulla panchina del Napoli? Lo dico da tempo: Luis Enrique. Per credo tattico e per lavoro che sa svolgere con i giovani, sarebbe il nome ideale. Rafa Benitez sarebbe soltanto una ‘minestra riscaldata’? Non credo molto al suo ritorno, se non altro perché lo stesso De Laurentiis, anche di recente, ha ribadito di non amare troppo i ritorni di chi ha Napoli ci ha già lavorato. Guarderei altrove, se fossi nei panni della dirigenza del Napoli”.

Fedele poi aggiunge

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha depotenziato pubblicamente Cristiano Giuntoli, dicendo che il Napoli ha un’equipe che lavora sul mercato, come a voler sminuire l’operato del direttore sportivo negli ultimi. E lo ha fatto, peraltro, dopo aver già depotenziando Spalletti, affermando che chiunque possa allenare questa squadra. Un doppio gesto, il suo, che non mi è piaciuto” ha affermato l’opinionista, ospite abituale dell’emittente campana.

