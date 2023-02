Enrico Fedele: “Scudetto? Gia’ a Pasqua…”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo del Parma ed ex agente dei fratelli Cannavaro, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha già vinto il campionato e penso che la matematica ci sarà a Pasqua. In Champions sono curioso di vedere gli azzurri come si comportano: rispetto alla gara con il Sassuolo a Francoforte bisogna concedere di meno, perché in Champions il livello sale”.

Poi ha aggiunto: “Tuttavia bisogna affrontare questa competizione senza ansie, non è giuste dare tensioni alla squadra che sta facendo uno straordinario campionato. Apri gli occhi e sogna è il mio motto, la Champions è un sogno, lo scudetto è realtà. Il miglior attaccante dell’era De Laurentiis? Higuain dal punto di vista tecnico è il numero uno, Tarzan Osimhen dal punto di vista atletico è devastante ed è migliorato molto in un solo anno”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati