Enrico Fedele: “Sarri? Tutte sciocchezze…”

Enrico Fedele, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica, Marte Sport Live, ,in onda su Radio Marte:

“Non ho molta fiducia nella personalità di Meret e a volte per le scelte di Spalletti. Sono queste le mie perplessità sul Napoli. Mario Rui? Ha un buon piede sinistro. Credo sia rimasto per mancanza di richieste: la società ha messo sul mercato tutti. Il Napoli ha una rosa più ampia rispetto all’anno scorso, ma era più forte

Non credo che il Napoli stia giocando meglio. Il rigore richiesto dalla Lazio? Secondo me non lo era, ma Mario Rui ha commesso un’ingenuità. Di sicuro un giocatore esperto non deve commettere una leggerezza del genere. Se fosse stato concesso, sarebbe stato criticato.

Sarri? Credo che De Laurentiis non voglia parlare con lui e non il contrario. Sarri ha detto delle sciocchezze: è andato a Ciampino e prese un aereo privato per Londra. Era gennaio addirittura”.

