Enrico Fedele risponde così alla “provocazione” di Marocchi

Enrico Fedele, sull’argomento, ha assunto una posizione diversa. Queste le sue parole ai microfoni di Tele A: “Io sono un anti-juventino, ma non mi accanisco contro la Juventus. Giancarlo Marocchi ha solo voluto dire che se il Napoli vince anche contro il Sassuolo il campionato perde di appeal. Io darei alla Juventus venti punti: i 15 tolti dalla Giustizia Sportiva, altri 5 come indennizzo. Il motivo? Questo campionato rischia di passare alla storia per la penalizzazione alla Juventus e non perché il Napoli è la squadra più forte”.

Marocchi, quella Juventinita’ palesata a Dionisi…Scatenando i tifosi azzurri!

Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus e opinionista della redazione sportiva di SKY, ha posto una domanda all’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi che ha scatenato la rabbia dei tifosi del Napoli: “Prometti di battere il Napoli?”. Lo stesso Luciano Spalletti, pur non entrando in polemica con l’ex centrocampista, ha risposto così: “In Italia c’è libertà di espressione e ognuno può far il tifo contro chi vuole: noi andiamo avanti per la nostra strada”.

