Enrico Fedele: “Quest’anno potremmo sognare in grande”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo e in passato agente dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. In particolare ha risposto a chi gli ha ricordato valutazioni sulla squadra di Luciano Spalletti espresse alcune settimane fa a calciomercato in corso.

“La bellezza del calcio – spiega – è il fatto che fa sognare e io credo che quest’anno noi potremmo sognare in grande. A chi mi dice che ho cambiato idea sul Napoli, rispondo che non è propriamente così perché io parlavo di obiettivo 5° o 6° posto al massimo prima dell’arrivo di Raspadori e Simeone”.

Fedele, a dire il vero, non era l’unico che aveva espresso preoccupazione per il mercato del Napoli alle prese con gli addii dei calciatori più rappresentativi, ovvero il capitano Lorenzo Insigne, l’idolo Dries Mertens e David Ospina (oltre a Faouzi Ghoulam) per scadenza di contratto e per il mancato accordo sui rinnovi, più le cessioni di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Sono stati giorni difficili, poi il club partenopeo ha accelerato e ha messo a segni colpi importantissimi.

