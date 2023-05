Enrico Fedele “punge” il Napoli e parla di “Battesimo senza il bambino…”

Enrico Fedele è tornato a parlare del pareggio del Napoli contro la Salernitana nella scorsa giornata del campionato italiano di Serie A.

“Il Napoli – ha evidenziato l’ex dirigente sportivo ai microfoni di Radio Marte – ha fatto il battesimo prima che fosse nato il bambino: non puoi festeggiare qualcosa che non hai ancora vinto. Al Napoli basta un punto ad Udine? La riflessione da fare non è questa: non dobbiamo stare lì a discutere su mercoledì, giovedì e via discorrendo” ha sbottato l’opinionista.

“Domenica – ha proseguito Fedele – il Napoli doveva essere ‘santificato ‘allo stadio Maradona, era la festa da celebrare, con un nuovo record da raggiungere: il Napoli sarebbe stato la prima squadra a vincere il titolo con sei partite d’anticipo. L’avevo detto che una gara del genere sarebbe stata sbloccata su palla inattiva. Non è una questione di calo fisico, ma di giocatori che non leggono la partita e che commettono degli errori incredibili a certi livelli” ha concluso.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati