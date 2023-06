Enrico Fedele piu’ che sicuro: ” Se vende Osimhen a stento lotterai per la Champions…”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, per diversi anni procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, entrambi con un passato da difensori di Napoli e Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, soffermandosi, tra l’altro, sulla questione allenatore in casa azzurra. “Rafa Benitez è stato interpellato da un intermediario. Aurelio De Laurentiis ha preso in mano la situazione e i risultati gli danno ragione”

“Il presidente – ha proseguito Fedele – si è incontrato con tutti, Paulo Sousa ha firmato un contratto con la Salernitana ma si è incontrato sbagliando con De Laurentiis. Io se fossi Iervolino lo solleverei dall’incarico, per rispetto del club e dei tifosi”.

“De Laurentiis sta cercando Roberto Mancini. Io credo che stia provando anche a convincere Galtier per trattenere Victor Osimhen un altro anno ma se non gli dai 10 milioni non rimane. E se non rimane lui a stento lotti per la zona Champions League” .

