Enrico Fedele parla di “Napoli fragile, dalla gestione imbarazzante…”

“Il Napoli ha pecche innate, dimostra una fragilità di gestione imbarazzante”. Enrico Fedele si dice sorpreso in negativo dalla prestazione degli azzurri e, soprattutto, dal risultato contro la Salernitana: “Sono molto deluso – ammette a Radio Marte – per l’atteggiamento dei calciatori. Chi va in campo sono loro, non il mister: sono i giocatori che vedono il pericolo e sanno che devono vincere. Calo del Napoli ad aprile è più fisico o mentale? Non è una questione di calo fisico o atletico, il problema del Napoli, lo ripeto, è innato: nei momenti importanti, quando bisogna essere determinati, quelle in cui o si vince o si vince, il Napoli perde” osserva l’ex dirigente italiano.

“Sembra – aggiunge Fedele – che sia un peccato mortale fare un fallo. I falli tattici, specie quando hai un obiettivo da raggiungere, si fanno. Vedo delle carenze che si ripetono e che diventano un fattore negativo costante. C’erano tanti presupposti, ma non si possono fare errori in quel modo”.

“Vedere quel gol è allucinante. Victor Osimhen che si improvvisa terzino sinistro e non fa fallo, Juan Jesus che rimane in area, non affronta l’avversario, si gira e lascia scoperta la luce della porta: roba da scuola calcio… A cosa pensavano? Io ho fatto tante partite da vita o morte: in quei casi, o si vince, anche con le cattive, o è finita” conclude l’ex procuratore die fratelli Cannavaro.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati