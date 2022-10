Enrico Fedele: “Napoli, Vedo Demme se Anguissa…”

Il Napoli, grazie al successo contro il Bologna, ha mantenuto il primo posto in classifica. Ne ha parlato l’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, nel corso di Fuorigioco, programma in onda su Tele A. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’ex dirigente Enrico Fedele:

“Non si può prendere dei gol da squadre come Cremonese e Bologna, non è possibile. Un dato mi preoccupa: finora solo in quattro occasioni la compagine di Luciano Spalletti non ha preso gol considerando le partite disputate sia in campionato che in Champions League”.

“Considerata l’assenza di Anguissa il Napoli ha bisogno di maggiore copertura a centrocampo. Contro la Roma io farei giocare Diego Demme se è nelle condizioni fisiche ottimali per scendere in campo. Per vincere il campionato non puoi prendere tante reti a meno che poi non continui a segnare tantissime reti”, ha aggiunto Enrico Fedele nel corso del suo intervento.

Su Anguissa

“Io non lo farei giocare con la Roma perché non si scherza con gli infortuni muscolari. Andrebbe preservato in vista delle prossime partite”.

Infine su Kim

“Ha sbagliato qualche passaggio in fase di impostazione, ma il motivo non va ricercato nello spostamento a destra. Il sudcoreano fa spesso certi errori. Diciamo che siamo abituati a vedere Rrahamani in quel ruolo, ma l’ex Verona sbaglia pochissimo”.

Ancora una volta Enrico Fedele mostra, se c’e’ ne fosse ancora bisogno, la critica “complessa”(Mai soddisfatto), contro una squadra che al di la’ dei gol subiti, fin ora ha fatto qualcosa, si d’inaspettato, ma meritato e voluto, da un gruppo che a Roma, contro i giallorossi di Mourinho, si gioca davvero un Jolly di grande importanza…cosa ne pensate?…I vostri mi piace e condivisioni ne saranno la risposta

