Enrico Fedele: “Napoli destinato a vincere”

Enrico Fedele, ospite di Ottochannel (canale 16) nella trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21 ha risposto alla domanda posta in studio: “Stop alle scaramanzie, questo Napoli vincerà a meno di catastrofi. I voti alla società? 10 a Spalletti, ma 11 a Giuntoli e 12 a De Laurentiis”

«Il Napoli non è solo bello ma è vincente, anzi più vincente che bello. Stop a queste scaramanzie, a me non piacciono: gli scaramantici non hanno fiducia nei propri mezzi. Questo Napoli è destinato a vincere lo scudetto, a meno che non ci sia una catastrofe. Ha un ottimo vantaggio, ha una squadra forte e ha varie soluzioni di gioco. Le altre dietro non lo raggiungeranno, non hanno questa forza. L’unica che potrebbe forse è l’Inter, per rosa e spessore caratteriale, ma sta a -11, anche se è vero che affronterà subito il Napoli a gennaio e poi di nuovo qualche mese dopo. Uno dei piccoli nei del Napoli è relativo alla compatibilità tra Raspadori e Osimhen: difficile farli giocare insieme ed è un peccato visto il valore dell’italiano, che può giocare, per me, solo da punta, anche se con altre caratteristiche. L’altro forse è relativo alle condizioni di Sirigu, in ogni caso io non farei nulla sul mercato. I voti al Napoli? Tutti positivi, darei 10 a Spalletti, ma 11 a Giuntoli e 12 a De Laurentiis!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati