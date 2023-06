Enrico Fedele mostra il Napoli di Garcia: “Centrocampo a tre con due mezzali ed un metodista. Kvara piu’ talento di Gervinho”

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente del Parma di Calisto Tanzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“I contratti del Napoli di Aurelio De Laurentiis sono troppo lunghi, rispetto a quelli di altre società? I contratti, fino a poco tempo fa, erano 17-18 pagine. Se è vero che De Laurentiis inserisce un obbligo di riservatezza, begli accordi che fa firmare? Non esiste: andrebbe contro leggi e regolamenti”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Rudi Garcia farà giocare Giacomo Raspadori, Victor Osimhen eK hvicha Kvaratskhelia tutti e tre insieme? Assolutamente no. Raspadori è una punta, in altri ruoli è un adattato. Lo si dovrà sfruttare per quelle che sono le sue reale caratteristiche”.

“Possibilità di rivedere un centrocampo a due con Stanislav Lobotka e Frank Anguissa davanti alla difesa? Garcia non lo farà mai: preferisce una mediana a tre, con un metodista e due mezzali forti tecnicamente. Gervinho più veloce di Kvaratskhelia? Ma il georgiano ha più talento”.

