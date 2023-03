Enrico Fedele la pensa così sui tre scontri contro i rossoneri. Mentre su Kim…

Enrico Fedele ex dirigente ed oggi opinionista ha detto la sua a “Giochiamo d’ anticipo”, in merito alla clausola rescissoria di Kim, sul Milan e sui movimenti di mercato futuro della squadra azzurra. Ecco, di seguito le parole di Fedele:

“Il Milan contro il Napoli deve tentare di non perdere, Spalletti ormai ha scelto la sua formazione titolare e non la cambierà fino a quando non ci sarà la matematica certezza dello scudetto”,

L’ex dirigente ha poi aggiunto:

“Facevo una riflessione su un punto: gli azzurri in Champions affronteranno il Milan e forse l’Inter, due squadre che in campionato hanno creato delle difficoltà. Contro i nerazzurri non si meritava di perdere, contro la formazione di Pioli forse non si doveva ottenere la vittoria. Il calcio è solo risultato, entrambi gli allenatori delle squadre di Milano stanno rischiando la panchina nonostante quanto ottenuto lo scorso anno”.

Sulla clausola di Kim:

“Impossibile da togliere, potrebbe andare via. Nel mondo non esistono difensori che valgono 60/70 milioni, il Napoli non può permettersi di rifiutare un’offerta così alta per il centrale coreano”.

Su Zielinski:

“Rinnova a cifre inferiori a quelle attuali? Non ci credo, penso possa diventare un altro caso il prossimo anno”.

Rinnovo di Spalletti:

“Nei confronti di un allenatore che sta ottenendo certi risultati e sta valorizzando tutti i calciatori, non mi sarei accontentato di esercitare l’opzione di rinnovo, ma lo avrei contattato per proporgli un prolungamento e l’adeguamento del contratto”.

Pronostico per le tre gare con il Milan:

“Mi aspetto due pareggi e una vittoria del Napoli”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati