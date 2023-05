Enrico Fedele, la gioia del terzo scudetto “offuscata” dalle perplessità sul futuro…

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nello speciale Scudetto di Radio Marte, mostrando la gioia per il titolo, ma grande perplessità sul futuro della squadra…

“Il Napoli ha stravinto il campionato, in modo sano e pulito. Merito soprattutto della presidenza, che ha saputo tenere i conti a posto. Questo tricolore è il premio per una programmazione giusta e coraggiosa. Non sono convinto sia l’inizio di un ciclo vincente, però: la società ha fatto un gran lavoro, Spalletti è stato un grande allenatore, la linea programmatica è tracciata. Non ci resta che attendere l’evoluzione della programmazione, dando fiducia a De Laurentiis che è sempre riuscito a scegliere il meglio per il Napoli”.

