Enrico Fedele invita Adl a prenderlo subito: “Diventerà uno dei piu’ forti…”

L’ex procuratore tra gli altri di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte commentando le mosse di calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis:

“Un attaccante che vedrei molto bene a Napoli è sicuramente Dia, ora in forza alla Salernitana. Ritengo abbia tutte le caratteristiche giuste per fare bene anche in una compagine ambiziosa come quella di Rudi Garcia. Per me è destinato a diventare un grande centravanti”.

Enrico Fedele ha poi commentato l’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli:

“Sinceramente non posso che restare un po’ perplesso alla luce di quanto sta accadendo. Aurelio De Laurentiis è un accentratore, ora farà tutto lui anche sul calciomercato. A rassicurarmi, in chiave pro Napoli, sono però i movimenti delle altre concorrenti. Un po’ tutte le big del campionato italiano di Serie A sta perdendo pezzi importanti e di conseguenza il Napoli potrebbe confermarsi a certi livelli”.

