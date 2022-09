Enrico Fedele: “Gli esperimenti li fa a casa sua…”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, oggi opinionista, ed Alessandro Renica, ex azzurro e 2 volte Campione d’Italia (1987-1990)oltre ad aver vinto la Coppa Uefa nel (1989), hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica “Marte Sport Live ”, in onda su Radio Marte, ed in merito al Napoli si sono così espressi:

Alessandro Renica: “Bisogna dar tempo…”

“Il tema è che alcuni giocatori nuovi devono ambientarsi, e chiaramente ci si aspettava un po’ di più È vero che alcuni hanno deluso Ma sulla carta il livello rispetto a Lecce e certamente superiore partita che potevi e dovevi vincere agevolmente “

Enrico Fedele: “troppi esterni…e solisti”

“Ambientamento, certo, ma bisogna vedere anche le caratteristiche, il Napoli ha tanti esterni e solisti, mettici poi che non può prescindere da Lobotka…Ha fatto un tentativo sbagliato. credo che il calcio e dei calciatori,, e l’allenatore deve sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori, gli esperimenti li fa a casa sua..per me il napoli deve fare il 4 3 3 non si discute, ma 3 in mezzo al campo, per dare possibilità a lobotka di poter essere il distributore delle manovre”

Alessadro Renica: “Lobotka fondamentale”

“sono d’accordo che lobotka è un giocatore fondamentale, per la fase di costruzione enle passaggio, ma il tema e se fai una gara intesa come contro la fiorentina, ed ha pagato dazio ad udine, ci si dimentica che esistono anche gli avversari, e comunque probabilmente, lobotka non può reggere tutte le gare a quei ritmi giocando ogni 3 giorni,l’unica critica che imputo a spalletti, e l’aver tolto politano che era una spina nel fianco per la difesa del lecce. “

Enrico Fedele: “Giocavano sempre 8(11 dei titolari tutte le gare”

“quando ero a Parma, si facevano 70/80 partite tra domenica, mercoledi o giovedi a seconda delle coppe , con oltre i nazionali, e 8/11 quasi sempre gli stessi, ma non si diceva tutto questo, allora perché si deve accontentare qualcuno?Oppure sono cambiate le regole? oppure i calciatori sono cambiati? Stiamo scherzando allora!!!”

Alessandro Renica:…Allora sono delle pippe?…

“scusa direttore, allora quelli entrati ieri sono pippe? Raspadorii, Ndombele, Ostergaard che ha giocato benissimo, e poi noi non avevamo panchine importanti…”

Enrico Fedele: “Tanti giocatori bravi…ma solisti”

“Buffon, cannavaro, thuram, sensini, veron, crespo, giocavano sempre, il Napoli ha tanti giocatori bravi, ma solisti ed esterni, e non ha centrocampisti come lobotka, di ordine…”

Alessandro Renica: “Fabian Ruiz perso, non e cosa da poco…”

“abbiamo ceduto Fabian ruiz none cosa da poco, era un giocatore importante che poteva sostituire lobotka, oggi ci sono questi e dobbiamo aspettarli, io ripeto, per me ieri politano che è stato il migliore a mio avviso non andava sostituito,e ripeto prima della fiorentina, il napoli ha fatto vedere un buon gioco, creando tanto”

Alessandro Renica. “Ostigard…mi ricorda Cannavaro!”

“la fase difensiva e andata abbastanza bene con Ostigard soprattutto, che hA confermato che può giocare e bene nel Napoli, e mi ricorda, con tutto il rispetto, cannavaro, fisicamente forte, gioca d’anticipo, ed è molto educato con i piedi, oltre ad avere la giusta cattiveria. yin prospettiva davvero un acquisto azzeccato “

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati